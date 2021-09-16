Украинские танцоры победили на международных соревнованиях по спортивным танцам

Украинские танцоры стали триумфаторами “Blackpool Dance Festival” — наиболее авторитетного и престижного международного фестиваля по спортивно-бальным танцам в Блэкпуле (Великобритания) со 100-летней историей, сообщает Спортивный комитет Украины.

Сразу три пары украинских спортсменов одержали победу в отдельных категориях, и еще 8 пар стали финалистами.

Победителями оказались:

Олеся Гецко и Александр Кравчук - победители в латиноамериканской программе в категории "Professionals. Rising Star"

Елизавета Мацулевич и Евгений Борушко - победители в латиноамериканской программе в категории "Under21"

Евгения Пиндюра и Тимур Путята - победители сразу в 5-ти категориях в возрастной группе "Ювеналы».

Напомним, украинский дуэт возглавил международный турнир по фигурному катанию.