Создан новый альянс между Австралией, Великобританией и США - AUKUS

США, Великобритания и Австралия создали новый усиленный оборонительный альянс: договорились о тесном партнерстве в сфере безопасности - AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками. Презентацию AUKUS провели лидеры стран - Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон, которого цитирует AFP.

"AUKUS - новое усиленное трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами. AUKUS: партнерство, в котором наши технологии, наши ученые, наша промышленность, наши силы обороны - все работают вместе, чтобы создать более безопасный и защищенный регион, что в конце концов принесет пользу всем", - сказал Моррисон.

Премьер Австралии отметил также, что AUKUS будет увеличивать вклад в растущую сеть партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подводные лодки для Австралии

"Первой большой инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить лучший путь для достижения этой цели. Это будет включать в себя тщательное изучение того, что нам нужно сделать для выполнения наших обязанностей по управлению ядерной энергией здесь, в Австралии", - отметил Моррисон.

Австралия намерена строить эти подводные лодки в Аделаиде "в тесном сотрудничестве с Великобританией и США".

"Но позвольте мне внести ясность: Австралия не стремится получить ядерное оружие или создать гражданский ядерный потенциал. И мы продолжим выполнять все наши обязательства по ядерному нераспространению", - добавил Моррисон.

Крылатые ракеты Tomahawk

Премьер-министр Австралии объявил также, что страна приобретет американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

"Мы будем повышать наши возможности для нанесения ударов на большие расстояния, включая крылатые ракеты "Томагавк", которые будут установлены на эсминцы Королевского военно-морского флота Австралии типа "Хобарт", и противоракетные ракеты класса "воздух-земля" для увеличенной дальности наших королевских ВВС Австралии", - сказал Моррисон, которого цитирует AFP.

Причины создания нового альянса

Как объясняют аналитики ВВС, Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках партнерства стран AUKUS (Австралия, Великобритания, США) Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет всего лишь седьмой страной в мире, у которой появится подобный флот.

Также три страны намерены тесно сотрудничать в киберсфере и квантовых технологиях.

Реакция КНР

Обеспокоенное посольство КНР в Вашингтоне отреагировало на договор: призвало участников союза отказаться от мышления холодной войны.

Реакция Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы, сообщает France Info.

"Это действительно удар в спину. Мы построили отношения доверия с Австралией, но это доверие предали", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Критика Франции связана с контрактом французской фирмы Naval Group о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро. Договор по подводным лодкам называли "соглашением века".

После объявления о создании альянса с США и Британией Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем, пишет DW.

Ле Дриан при этом обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот действует в стиле своего предшественника Дональда Трампа.

"Это одностороннее, брутальное и непредсказуемое решение очень напоминает то, что делал господин Трамп. Из слов президента Байдена мы неожиданно узнали, что контракт, заключенный между Францией и Австралией, прекращен, а США предложат австралийцам ядерную сделку, о содержании которой нам ничего не известно. Так не поступают с союзниками. Мы совсем недавно говорили обо всем этом с США и вот теперь - этот разрыв. Это не лезет ни в какие ворота", - подчеркнул глава МИД Франции.







