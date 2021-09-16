В Офисе Президента разобрались с Этическим советом Высшего правосудия

В Офисе Президента Украины в четверг состоялась запланированная ранее встреча с представителями судебной власти и международными партнерами, созванная после того, как Совет судей не смог делегировать кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия. О том, как прошла встреча, и разблокировано ли реформу ВСП, сообщает Офис Президента.

По информации, обнародованной по итогам встречи Офисом Президента, в мероприятии приняли участие заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Украины Денис Малюська, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Совета судей Украины Богдан Монич, послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.

Во время встречи Костин поблагодарил международных партнеров и ССУ за номинирование кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов ВККСУ и выразил надежду, что она заработает в ближайшее время. В то же время он напомнил, что 13 сентября Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, из-за чего затягивается его формирования.

"Хочу призвать Совет судей Украины выполнить возложенную на него законом миссию и делегировать своих представителей в Этический совет, чтобы это не воспринималось как блокирование реформы ВСП и судебной реформы как таковой. Для того чтобы параллельно происходил конкурсный отбор на вакантные должности в ВСП и проверка действующих членов ВСП, Этический совет должен быть сформирован не позднее начала октября", - цитирует ОП нардепа.

В то же время, по сообщению Главы Верховного Суда Валентины Данишевской, которая во время встречи подчеркнула, что "хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц"

Глава ССУ Богдан Монич в свою очередь заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем". Совет судей будет продолжать работу над делегированием кандидатов в Этический совет. В то же время Богдан Монич напомнил, что ССУ подготовил предложения по совершенствованию процедуры избрания членов Этического совета.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов ответил на это, что "любые предложения изменений в законодательство будут рассматриваться в парламенте в обычном режиме, как это делается в отношении всех других законов".

Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление.

Основные тезисы заявления:

- участники встречи отмечают, что успешная реализация судебной реформы имеет решающее значение для будущего страны, соответствует высоким общественным ожиданиям и запросу на справедливость;

- приветствуют шаги, которые были осуществлены международными партнерами и органом судейского самоуправления о делегировании кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККСУ;

- высоко оценивают профессиональный уровень экспертов, номинированных международными организациями в первый состав Этического совета ВСП;

- обеспокоены тем, что ССУ не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил ее формирование на неопределенное время;

- настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККСУ и начала их работы;

- категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию судебной реформы.

Напомним

Верховная Рада Украины в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета.

У Зеленского ожидали старт работы Этического совета Высшего совета правосудия еще на прошлой неделе.

Более того, международные партнеры уже предоставили кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в совет.

Однако 13 сентября стало известно, что Совет судей Украины не смог делегировать трех представителей в Этический совет.

Так, в частности, 16 членов ССУ, то есть большинство - не поддержали ни одного из выдвинутых кандидатов. Следовательно, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

В связи с упомянутой ситуацией верхушка Совета судей, а также международные партнеры и парламентарии, должны были собраться 16 сентября в Офисе Президента.