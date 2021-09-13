Украинские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мирового вызова

Украинские представители спортивной гимнастики везут четыре медали с Кубка мирового вызова, который проходил в турецком Мерсине, сообщает НОК Украины.

Три награды на счету Ильи Ковтуна: золото на брусьях, серебро на коне и в вольных упражнениях.

"Золото" Ильи Ковтуна уже шестое для него в этом сезоне.

Также второй в упражнениях на брусьях стала 17-летняя Елизавета Губарева.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике состоялся в Турции 10-12 сентября. Это был финальный этап перед началом чемпионата мира. Уже 18-24 сентября в японском Китакюшу состоится ЧМ по спортивной гимнастике.



