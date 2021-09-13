Талибы лгут, чтобы получить помощь и несобираются меняться. ООН поможет населению

Франция не будет поддерживать отношения с правительством Афганистана, составленное из представителей "Талибан", потому что они врут, заявил французский министр иностранных дел Ле Дриан, передает телеканал France 5.

“Они (талибы) сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам выехать свободно, и (говорили) об инклюзивном и представительном правительстве, но они врут”, — цитирует министра агентство Reuters.

По его словам, Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и иметь какие-либо отношения с ним.

Страны ЕС и Большой Семерки тоже в раздумьях, потому что в данный момент слова и обещания талибов существенно расходятся с их реальными действиями: женщин в правительстве нет, программы образования сворачиваются, уже под запретом музыка и возможность женщинам не только работать, но и находится на улице "без необходимости" и без сопровождения мужчин.

Напомним

7 сентября бойцы движения “Талибан” объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.

Уже на следующий день Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана.

В свою очередь, США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения “Талибан”, когда же Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.

Напомним

По меньшей мере 20 мирных жителей были убиты в афганской долине Панджшер, которую захватили талибы, пишет BBC. Одной из жертв был владелец магазина и отец двоих детей по имени Абдул Сами. Его арестовали по обвинению в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя его тело было брошено у его дома. Свидетели, которые видели тело, заявили, что на нем следы пыток.

Афганистан, одна из беднейших стран мира, оказался брошенным во время кризиса из-за резкого прекращения поступления иностранной помощи и теперь находится на грани гуманитарной катастрофы.

Участники международной конференции по Афганистану, в которой приняли участие представители правительств государств, НПО и международных организаций, пообещали выделить более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь населению страны. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Официально с новым правительством страны пока контакты минимальны.



