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Талибы лгут, чтобы получить помощь и несобираются меняться. ООН поможет населению
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Политика / Общество

Талибы лгут, чтобы получить помощь и несобираются меняться. ООН поможет населению

21:00, 13 сен 2021
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Франция не будет поддерживать отношения с правительством Афганистана, составленное из представителей "Талибан", потому что они врут,  заявил французский министр иностранных дел Ле Дриан, передает телеканал France 5.

“Они (талибы) сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам выехать свободно, и (говорили) об инклюзивном и представительном правительстве, но они врут”, — цитирует министра агентство Reuters.
По его словам, Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и иметь какие-либо отношения с ним.
Страны ЕС и Большой Семерки тоже в раздумьях, потому что в данный момент слова и обещания талибов существенно расходятся с их реальными действиями: женщин в правительстве нет, программы образования сворачиваются, уже под запретом музыка и возможность женщинам не только работать, но и находится на улице "без необходимости" и без сопровождения мужчин. 
Напомним
7 сентября бойцы движения “Талибан” объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.
Уже на следующий день Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана.
В свою очередь, США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения “Талибан”, когда же Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.

Напомним

По меньшей мере 20 мирных жителей были убиты в афганской долине Панджшер, которую захватили талибы, пишет BBC. Одной из жертв был владелец магазина и отец двоих детей по имени Абдул Сами. Его арестовали по обвинению в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя его тело было брошено у его дома. Свидетели, которые видели тело, заявили, что на нем следы пыток.
Афганистан, одна из беднейших стран мира, оказался брошенным во время кризиса из-за резкого прекращения поступления иностранной помощи и теперь находится на грани гуманитарной катастрофы.
Участники международной конференции по Афганистану, в которой приняли участие представители правительств государств, НПО и международных организаций, пообещали выделить более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь населению страны. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Официально с новым правительством страны пока контакты минимальны.


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