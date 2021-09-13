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Как у нацистов в 1941: проект закона об олигархах антиконституционен
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Оппозиция / Скандал

Как у нацистов в 1941: проект закона об олигархах антиконституционен

19:00, 13 сен 2021
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Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине. Об этом заявил вице-президент "Havas Group" (Франция) Стефан Фукс во время выступления на форуме YES в Киеве. Он сравнил проект закона об олигархах с реестром евреев, который в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции, сообщает 5-й канал.

"Такой закон у нас был бы антиконституционным, потому что принятие закона о занесении лица в реестр, потому что вы обладаете СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной", – заявил Стефан Фукс.
Проект закона об олигархах он сравнил с реестром евреев, который в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции.
"Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно", – добавил Стефан Фукс.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила спикеру парламента Дмитрию Разумкова официальное письмо, в котором указывает на несоответствие Конституции законопроекта №5599 про деолигархизацию.

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