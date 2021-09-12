На Донбассе убили бойца ВСУ, еще 10 получили ранения и травмы: все подробности

Вооруженные формирования России 11 сентября резко увеличили количество обстрелов на Донбассе. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения и еще двое – боевое травмирование. Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Всего с начала суток зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

В районе Новогнатовки и Верхнеторецкого 11 сентября враг применял запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерийские системы.

Возле Золотого-4 обстрелы велись из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки террористы применяли противотанковые гранатометы.

В районе Талаковки оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Нью-Йорка террористы скинули с беспилотника 82-мм мины и открыли огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также в Донецкой области вражеские беспилотники пересекали линию разграничения.

Таким образом, из-за действий оккупантов один боец погиб. Еще восемь воинов получили осколочные ранения и двое – боевое травмирование. Пострадавших доставили в госпиталь, трое из них в состоянии средней тяжести, другие – в удовлетворительном.

Защитники Украины открывали ответный огонь по террористам.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что военные на Донбассе готовятся к угрозе полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации. По его словам, боевики только в сентябре 59 раз нарушили режим прекращения огня.

"В результате обстрелов один защитник погиб, 13 получили ранения, еще восемь – боевые травмы. Искренне сочувствую близким и родным погибшего. По данным нашей разведки, потери врага – шестеро убитых и 12 раненых", – отметил он.

10 сентября – оккупанты восемь раз нарушили режим перемирия, в результате чего был убит один боец ВСУ и еще трое получили ранения.

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Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 12 сентября 2021.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.

12 сентября зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Близ Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрелы врага украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали более 1 гектар территории и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета, а также восстановили 8 поврежденных домов.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.







