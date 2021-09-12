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"Умный город" в пустыне: Египет строит новую столицу с высокими технологиями

20:00, 12 сен 2021
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В пустыне Египта с нуля строят новую административную столицу, рассчитанную на более 6 млн жителей и оснащенную передовыми технологическими системами. Об этом сообщает Reuters.

Новую административную столицу Египта строят в пустыне в 45 км к востоку от Каира. В ней сможет проживать 6,5 млн жителей.
В новом городе люди будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери и осуществлять платежи, а также пользоваться интернетом через общедоступный Wi-Fi, который будут распространять фонарные столбы. Также для жителей создадут одно мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять всеми жизненно важными делами: оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемах разные местные службы и прочее.
Не менее 6000 камер на каждой улице будут отслеживать скопления людей и пробки на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными людьми или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.
Чиновники также отмечают, что передовые технологические системы помогут сократить количество отходов, так как благодаря им можно будет быстро обнаруживать неисправности и следить за потреблением.
По данным агентства Reuters, технологии и связь для новой столицы стоят 640 млн долларов. Город, вероятно, откроют для первых государственных служащих в конце этого года.
О планах построить новую столицу Египта сообщили еще в 2015 году. Власть заявила, что необходимость создания нового города связана с перенаселением Каира, в котором сейчас живет 20 млн человек, а через 40 лет жителей будет вдвое больше.


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