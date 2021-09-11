"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Киев прибыл президент МОК: Зеленский хочет Олимпиаду в Украине
США готовы присоединиться к Нормандскому формату, если это будет полезным
Польша хочет добывать в Украине газ: планируют строить совместный хаб
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
Китай запретил часть развлекательных шоу и продвижение "изнеженных мужчин"
Кофе без кофеина более полезен для печени и помогает похудеть
Украинские студенты-физики - третьи на международной олимпиаде: как это было
Китай инвестирует 17 млн долларов в агропромышленный сектор Украины
РФ попала в очередной скандал: Германия обвиняет россиян во вмешательстве в выборы
COVID набирает силу: в Украине за сутки - 3 615 случаев инфицирования
Ответственность пользователя Facebook за комментарии на своей странице признал суд
Рада установила лимит на перевод денег без финмониторинга - не более 5000 грн
Форум YES Brainstorming в Киеве: "После COVID перед катастрофой, шаги к выживанию"
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Турция копает новый Стамбульский канал рядом с Босфором: кому это не нравится
Все новости
Спорт

В Киев прибыл президент МОК: Зеленский хочет Олимпиаду в Украине

23:30, 11 сен 2021
61

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев с двухдневным рабочим визитом 11-12 сентября прибыл президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, между тем Глава государства — снова заговорил о проведении Олимпийских игр, пишет НОК Украины.

В программе пребывания главного олимпийца мира участие в торжественной церемонии по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета Украины, который пройдет в Национальном дворце искусств „Украина“, встреча с Главой государства и посещение столичного урбан парка, а также главной олимпийской базы в Конча-Заспе, где в рамках государственной программы „Большая стройка“ продолжается возведение спортивной инфраструктуры”, — сообщили в НОК Украины.
Также Томас Бах вместе с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой встретится с выдающимися олимпийцами страны и посетит тренировки украинских спортсменов.
12 сентября запланированы торжества к юбилею НОК Украины с участием главы МОК и руководства государства.
“Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной”, — заявил Зеленский во время открытия спортивного парка на ВДНХ в Киеве.
Еще летом 2019 года Зеленский заявил, что Украина должна провести Олимпийские игры. Тогда он отметил: “Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными”.
“Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь”, — сказал Зеленский.
Осенью 2019 года и в начале 2020-го такая идея приобрела новые “очертания” — провести Олимпийские игры вместе с Беларусью, правда — дальше этот проект отпал из-за подавления протестов в Беларуси и эскалации отношений Киева и Минска.
В январе 2021 года министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью “Общественное Спорт” заявил, что Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Технологии / Видео
Вчера, 21:00
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Экологически "чистый" водородный автомобиль уже в Украине
Экологически "чистый" водородный автомобиль уже в Украине
Украина космическая. О чем договорились с НАСА и что происходит в Украине
Украина космическая. О чем договорились с НАСА и что происходит в Украине
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены