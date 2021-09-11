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В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей

21:00, 11 сен 2021
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На дорогах Стамбула установили ветряные турбины, которые вырабатывают электроэнергию за счет воздушного потока от проезжающих мимо машин, сообщает Independent.

Эти турбины создали студенты из Стамбульского технического университета и инженеры компании Devecitech. Новая инженерная конструкция получила название Enlil. 
Их основная задача - это использовать потоки ветра от проезжающих мимо машин, и одновременно поглощать солнечную энергию. Такая турбина вырабатывает 1 киловатт-час.
У Enlil также есть встроенные датчики, которые могут отслеживать температуру, влажность, уровень выброса углекислого газа и сейсмологическую активность. А собранные данные конструкция будет автоматически отправлять мэрии города.
Эти ветряные турбины должны помочь снизить уровень вредных выбросов за счет использования возобновляемых источников энергии.
Помимо этого, у конструкции относительно небольшой размер, поэтому ее можно будет устанавливать в тех местах, в которых мало места. Например, прямо на дорогах или на крышах зданий. 
Разработкой уже заинтересовались международные компании, поэтому, в ближайшем будущем такая технология будет использоваться по всему миру. 



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