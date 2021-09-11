В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей

На дорогах Стамбула установили ветряные турбины, которые вырабатывают электроэнергию за счет воздушного потока от проезжающих мимо машин, сообщает Independent.

Эти турбины создали студенты из Стамбульского технического университета и инженеры компании Devecitech. Новая инженерная конструкция получила название Enlil.

Их основная задача - это использовать потоки ветра от проезжающих мимо машин, и одновременно поглощать солнечную энергию. Такая турбина вырабатывает 1 киловатт-час.

У Enlil также есть встроенные датчики, которые могут отслеживать температуру, влажность, уровень выброса углекислого газа и сейсмологическую активность. А собранные данные конструкция будет автоматически отправлять мэрии города.

Эти ветряные турбины должны помочь снизить уровень вредных выбросов за счет использования возобновляемых источников энергии.

Помимо этого, у конструкции относительно небольшой размер, поэтому ее можно будет устанавливать в тех местах, в которых мало места. Например, прямо на дорогах или на крышах зданий.

Разработкой уже заинтересовались международные компании, поэтому, в ближайшем будущем такая технология будет использоваться по всему миру.







