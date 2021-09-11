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Китай запретил часть развлекательных шоу и продвижение "изнеженных мужчин"

20:00, 11 сен 2021
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Регулирующий орган приказал вещателям противостоять "ненормальной эстетике". Новые правила призваны создать атмосферу любви к партии, уважения к морали и искусству. Власти Китая запретили к показу часть развлекательных шоу, а также приказали телевещательным компаниям не продвигать "изнеженных мужчин". 

"Вещательные и телевизионные учреждения не должны показывать айдол-шоу, развлекательные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей", - цитирует китайского регулятора The Guardian.

Регулирующий орган также приказал вещательным компаниям противостоять "ненормальной эстетике", такой как "изнеженные, женоподобные мужчины", "вульгарные влиятельные лица", завышенная заработная плата звезд и исполнители с "упавшей моралью".
Власти утверждают, что новые правила призваны решить проблему нарушения артистами закона и морали, помочь в борьбе с хаосом в "сообществе фанатов", а также создать атмосферу любви к партии и стране, уважения к морали и искусству.

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