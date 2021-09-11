Кофе без кофеина более полезен для печени и помогает похудеть

Любимый многими кофе, но только без кофеина - эффективный природный гепатопротектор, также напиток способен снижать избыток сахара в крови. К такому выводу пришли итальянские медики: результаты их исследования рассказывает Nutrients.

Чем же полезен кофе именно для печени?

С помощью кофе без кофеина можно поддержать печень при жировом гепатозе (или неалкогольной жировой болезни печени), которым сейчас страдает все больше людей. Это заболевание развивается на фоне ожирения и нерационального, нездорового питания, курения и злоупотребления алкоголем, постоянных стрессов.

При жировом гепатозе в клетках печени накапливается жир, начинается воспалительный процесс, затем формируется фиброз (разрастание соединительной ткани в печени). Если состояние не лечить, то он может закончиться циррозом печени.

Опасность заболевания в том, что неалкогольная жировая болезнь печени долго протекает без симптомов. Ученые провели интенсивное исследование на лабораторных мышах. И пришли к выводу, что употребление кофе оказывает защитное действие против жирового гепатоза.

Естественным гепатопротектором кофе признан из-за содержания в нем полифенольной фракции, то есть хлорогеновая кислот. Так, после употребления кофе без кофеина исследователи отметили снижение воспалительного процесса в печени и активное восстановление клеток. А еще медики заметили, что кофе без кофеина эффективно в плане снижения веса.

То есть, можно похудеть на кофе без кофеина?

Кофейные зерна, особенно зеленые, особенно богатые хлорогеновая кислотами. Но добиться эффективного похудения только с помощью употребление кофе не получится, несмотря на то, что он действительно способствует жиросжиганию. К тому же, не стоит злоупотреблять кофе.



