РФ попала в очередной скандал: Германия обвиняет россиян во вмешательстве в выборы

Правительство Германии обвинило российские спецслужбы во вмешательстве в выборы в Бундестаг, которые должны состояться 26 сентября. И здесь очень кстати будет вспомнить старое-доброе выражение: "Как говорится – никогда такого не было и вот снова". Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог и блогер Виктор Таран, ссылаясь на Сomments.ua.

Политолог отмечает, интересно, что обвинения со стороны Берлина прозвучали вполне официально, а не на уровне догадок. Немцы теперь обижаются на русских спецов, что те взламывают аккаунты депутатам и членам правительства, занимаются излюбленным делом – распространяют фейки и дезинформацию, дают команду "фас" своим ботофермам. Иными словами, действуют, как уже неоднократно действовали перед выборами в других цивилизованных странах.

Виктор Таран пишет, что технология отработана отлично – сначала русские продают немецким "друзьям" газ, хотя весь цивилизованный мир показывает доказательства, к чему все это приведет, а затем на заработанные деньги Кремль платит специалистам, которые осуществляют атаки на немецких политиков, которые и лоббировали подписание контрактов с Россией.

"Немцы в своей жадности кажется так и не поняли, что с русскими невозможно, ни дружить, ни сотрудничать. И за эту ошибку они уже начали расплачиваться", – написал политолог.