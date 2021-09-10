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COVID набирает силу: в Украине за сутки - 3 615 случаев инфицирования

23:00, 10 сен 2021
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В Украине зафиксировано уже 2,31 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 сентября, - более 3,6 тысячи, что на уровне показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, что несколько больше, чем накануне. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 9 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 10,2 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 161 тысячу, большинство из них - второй дозой.
"С начала прививочной кампании привито 5 722 212 человек, из них получили одну дозу - 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 512 000 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 234 210 прививок", - сообщили в Минздраве.

Новый протокол лечения COVID-19

8 сентября внесены изменения в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)».
Стандарт оказания медицинской помощи «Коронавирусная инфекция» постоянно актуализируется, почти ежемесячно, с учетом обновленных рекомендаций ВОЗ, СDC, ЕCDC. 8 сентября внесены изменения в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)».
В Министерстве подготовили обзор некоторых изменений:

Кому будут проводить экспресс-тестирование?

Изменения расширяют перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и / или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА. Это лица, которые:
- являются медицинскими работниками, оказывающих медицинскую помощь и/или ухаживают за пациентами, больными COVID-19;
- являются работниками лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;
- являются работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;
- есть другими медицинскими и фармацевтическими работниками;
- есть пациентами, нуждающихся в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
- являются социальными работниками;
- являются работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;
- являются работниками Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- являются призывниками, военнослужащими;
- являются работниками учреждений закрытого типа;
- пересекают контрольные пункт въезда-выезда
- должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости.
Если нет возможности провести экспресс-тестирование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2, лиц из первых пяти категорий в списке выше тестировать с использованием метода ПЦР.

Вместо трех дней - один

Врач, который оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрав по административно-территориальной принадлежности о результате лечения и / или прекращения самоизоляции лиц, подлежащих определению подтвержденного случая COVID-19, не позднее, чем через 1 день от даты, когда он станет известным.
Ранее у врачей было на это три дня.

Контактные вакцинированы лица не самоизолируются

Мониторинг и наблюдение за контактными лицами устанавливается на период 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, независимо от того, была ли контактное лицо вакцинирован против COVID или нет.
Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не имеют самоизолироваться. Если же симптомы COVID-19 появляются, лицо должно пройти обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА (а в случае невозможности - методом ПЦР) и самоизолироваться до получения результата обследования. Если он положительный, в отношении лица принимаются все меры как к таковой, которая имеет COVID-19.
Контактные лица, независимо от того есть у них симптомы нет ли, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.



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