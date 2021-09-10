Ответственность пользователя Facebook за комментарии на своей странице признал суд

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые признал, что владелец аккаунта в Facebook обязан контролировать комментарии под своими постами, передает УНН со ссылкой на решение суда.

Во Франции местного депутата и кандидата на выборы в парламент осудили за разжигание вражды из-за того, что он не удалил немедленно комментарии третьих лиц, которые высказывались языком ненависти в отношении мусульман под своим постом в Facebook.

Судья ЕСПЧ Анна Юдкивская на своей странице в Facebook отметила, что суд впервые указал, что владелец аккаунта имеет особые обязанности контроля и бдительности, в частности, если решает сделать свой аккаунт публичным, дает возможность комментировать всем и публикует контент, который потенциально способен спровоцировать язык ненависти.

Социальная сеть Instagram также начнет удалять аккаунты пользователей за высказывания, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности, в личных сообщениях.

Напомним, отчет, опубликованный Европейской комиссией, показал, что в 2019 году IT-компании удалили 70% высказываний, содержащих язык ненависти, в соцсетях и приложениях.



