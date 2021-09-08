Сколько зарабатывают директора госпредприятий: Рада рассекретила их зарплаты

Верховная Рада во втором чтении приняла в целом законопроект о введении открытой информации о зарплатах и вознаграждения должностных лиц органов, которые были основаны на основе имущества территориальных общин № 3952. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутатов, передает УНН.

Законопроектом № 3952 предлагается обеспечить открытость информации о структуре, принципах формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли.

Указанных юридических лиц предлагается отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Напомним

В январе этого года парламентарии приняли за основу законопроект о введении открытой информации о зарплатах и вознаграждения должностных лиц органов, которые были основаны на основе имущества территориальных общин.

В апреле 2020 года Кабмин установил зарплаты чиновникам до конца карантина, с лимитом в 47 тыс. грн.

Конституционный Суд Украины признал решение об установлении на период действия карантина зарплат чиновникам таким, что не соответствует Конституции.

После чего Кабинет министров снял ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, определявшие размер заработной платы и месячного вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов предприятий госсектора на уровне не более 10 размеров минимальной заработной платы.



