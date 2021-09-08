Климат меняется: чтобы спасти уязвимые страны - нужны радикальные меры

Страны, наиболее уязвимые к изменению климата, призывают к "чрезвычайному пакту", чтобы справиться с повышением температуры. Эта группа хочет, чтобы все страны на предстоящей встрече COP26 в Глазго согласовали радикальные шаги, чтобы избежать "климатической катастрофы", пишет BBC.

Менее чем через два месяца мировые лидеры соберутся в Глазго на COP26, важнейшую встречу по изменению климата со времен Парижа.

Накануне встречи в Глазго Форум уязвимых к изменению климата (CVF) выпустил манифест о том, что конференция должна сделать для сохранения безопасности на планете и защиты наиболее уязвимых.

Группа говорит, что прогресс в борьбе с изменением климата застопорился, и COP26 должна продвигаться вперед с тем, что она называет "чрезвычайным климатическим пактом".

В результате каждая страна, как ожидается, будет предлагать новый климатический план ежегодно в период с настоящего момента до 2025 года. Сейчас стороны, подписавшие Парижское соглашение, обязаны представлять новые планы только каждые пять лет.

Уязвимые страны говорят, что более богатые страны должны выполнить свои обязательства по выделению 100 миллиардов долларов "климатического" финансирования в год в период 2020-24 годов.

Страны CVF хотят, чтобы эти деньги были разделены 50 на 50 между сокращением выбросов углерода и оказанием помощи странам в адаптации к угрозе, создаваемой повышением температуры.

Страны также хотят, чтобы Великобритания "взяла на себя полную ответственность" за этот аспект переговоров, заявляя, что жизненно важно восстановить доверие к Парижскому соглашению.

Среди других областей, в которых наиболее уязвимые страны хотят видеть прогресс, - вопрос об обмене долга на климат.

Многие из беднейших стран мира имеют большое долговое бремя, что усиливается пандемией, которая еще больше финансово истощила эти страны.

При обмене долга на климат страна может уменьшить свою задолженность перед международными кредиторами, направив платежи по обслуживанию долга на финансирование возобновляемых источников энергии или усиления защиты природы.

Экологические группы предложили отложить встречу COP26 на том основании, что вакцины распределяются несправедливо и делегаты из более бедных стран сталкиваются с огромными счетами за проживание с карантинными условиями по прибытии в Великобританию.

Однако государства-члены CVF настаивают на том, чтобы встреча проводилась очно, и призывают к поддержке и "облегченному доступ2" для обеспечения физического участия делегатов.

Правительство Великобритании отреагировало на эти призывы, согласившись взять на себя расходы за проживание в гостинице в карантинных условиях любого делегата, наблюдателя или представителя СМИ с развивающихся стран.

Группа сыграла ключевую роль в том, чтобы подтолкнуть остальной мир к идее сдержать рост глобальной температуры до уровня ниже 1,5°C в этом столетии. Это был включено в Парижское климатическое соглашение 2015 года.

Недавнее исследование Межправительственной группы экспертов по изменению климата предусматривает, что пороговое значение будет преодолено чуть более чем за десять лет при нынешних темпах выбросов углерода.







