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Сжег украинский флаг: в Мариуполе судят 17-летнего школьника
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Политика / Криминал

Сжег украинский флаг: в Мариуполе судят 17-летнего школьника

19:00, 08 сен 2021
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Несовершеннолетнего мариупольца судят за надругательство над Государственным Флагом. Парень в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел флаг и поджег его. Об этом информируют в Донецкой областной прокуратуре.

По процессуального руководства Левобережной окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего жителя. Мариуполя, который обвиняется в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УК Украины).
Досудебное расследование установило, что 7 августа 2021 17-летний парень в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел Государственный Флаг Украины и поджег его. Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей.
Обвинительный акт уже направлен в суд.
Напомним
Мужчина в Винницкой области вытер руки государственным флагом - полиция открыла дело.


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