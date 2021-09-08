Украина продолжает "обижать" Путина: президент РФ пожаловался в ЕС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и снова нажаловался на Украину, обвинив строптивую соседку в невыполнении договоренностей по Донбассу, сообщает Сегодня, цитируя пресс-службу Кремля.

Первым делом хозяин Кремля выступил за активизацию переговоров по Донбассу относительно реализации Минских соглашений. Он считает их безальтернативной основой для прекращения войны. Правда, он умолчал о том, что Россия напрочь отказывается выполнять даже первый пункт о прекращении огня. Более того, Путин цинично акцентировал внимание на том, что Киев не выполняет договоренности и никак не хочет прямого диалога с террористами из ОРДЛО и отказывает Донбассу в особом статусе.

Не забыл президент РФ и про "Крымскую платформу". Пока весь мир хвалит первый саммит в Киеве, Кремль назвал его провокационным, поскольку якобы вопрос возвращения Крыма Украине давно закрыт. Путин обвинил Евросоюз в дискриминационной политике в отношении жителей полуострова.

Напомним, ранее США "наехали" на Россию, заявив, что она с самого начала не выполняет Минские соглашения.