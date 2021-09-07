Воздушное такси уже не фантастика: NASA испытывает опытный образец

В США начались тестирования электрического самолета вертикального взлета и посадки Joby Aviation. Летные испытания происходят в рамках национальной программы агентства NASA – Advanced Air Mobility (AAM).

Технология проверяют на базе компании Joby, расположенной неподалеку Биг-Сура, Калифорния. Это важный стратегический шаг для NASA на пути к ускорению развития индустрии ААМ.

Воздушное такси представляет собой новый вид транспорта, над которым плодотворно работают во всем мире на протяжении последних лет. Он будет не только транспортировать пассажиров и товары между городами и прилегающими территориями, но и поможет разгрузить трафик на дорогах в мегаполисах.

Joby Aviation в партнерстве с NASA исследует и разрабатывает решения eVTOL на протяжении 10 лет. Компания первой осуществила полет электрического самолета.

Главная цель испытаний – выявить пробелы в действующих правилах Федерального управления гражданской авиации и включить электрические самолеты в национальную систему воздушного пространства.

Национальная кампания NASA AAM имеет решающее значение для научного понимания и общественного признания самолетов eVTOL,

– сказал основатель и генеральный директор Joby Aviation Джоб Бевирт.

Справка

AAM – это авиационная система, которая охватывает разработку и развертывание авиации инновационными способами. Национальная программа AAM управляется проектом NASA Advanced Air Mobility. При полной интеграции в национальное воздушное пространство система обеспечит эффективную и доступную систему для пассажирских и грузовых перевозок, а также других приложений в интересах общества. Она может включать летательные аппараты, такие как дроны для доставки посылок, воздушное такси и медицинские транспортные средства.



