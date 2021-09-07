"Поддержать"
Тренды:
Новости
Воздушное такси уже не фантастика: NASA испытывает опытный образец
Нарушение прав НЕверующих тоже должно быть наказуемо, считают в Казахстане
"Марш за животных" состоялся в 30 городах Украины и даже в Антарктиде
Что будет с теми, у кого есть долги по коммуналке
Украинские ВСУ получают международную финансовую и технологическую поддержку
Как живут люди в мире: Албания. Особенности путешествий во время пандемии
Экологически "чистый" водородный автомобиль уже в Украине
Лучшие университеты Украины в мировом рейтинге вузов
Паралимпиада в Токио завершена: Украина - шестая, самый титулованный атлет - Максим Крипак
Здоровое питание школьника: немного мяса, достаточно злаков и много овощей
Месть крымским татарам за"Крымскую платформу": действия РФ - военное преступление
Украина космическая. О чем договорились с НАСА и что происходит в Украине
Заявление о стратегическом партнерстве между США и Украиной: основные положения
РФ запрещает ОБСЕ контроль над ОРДЛО и требует эмбарго на поставки в Украину вооружения
Взаимонепонимание. Чего нам ждать после встречи в Вашингтоне
Все новости
Технологии

Воздушное такси уже не фантастика: NASA испытывает опытный образец

21:00, 07 сен 2021
65

В США начались тестирования электрического самолета вертикального взлета и посадки Joby Aviation. Летные испытания происходят в рамках национальной программы агентства NASA – Advanced Air Mobility (AAM).

Технология проверяют на базе компании Joby, расположенной неподалеку Биг-Сура, Калифорния. Это важный стратегический шаг для NASA на пути к ускорению развития индустрии ААМ.
Воздушное такси представляет собой новый вид транспорта, над которым плодотворно работают во всем мире на протяжении последних лет. Он будет не только транспортировать пассажиров и товары между городами и прилегающими территориями, но и поможет разгрузить трафик на дорогах в мегаполисах.
Joby Aviation в партнерстве с NASA исследует и разрабатывает решения eVTOL на протяжении 10 лет. Компания первой осуществила полет электрического самолета.
Главная цель испытаний – выявить пробелы в действующих правилах Федерального управления гражданской авиации и включить электрические самолеты в национальную систему воздушного пространства.
Национальная кампания NASA AAM имеет решающее значение для научного понимания и общественного признания самолетов eVTOL,
– сказал основатель и генеральный директор Joby Aviation Джоб Бевирт.
Справка
AAM – это авиационная система, которая охватывает разработку и развертывание авиации инновационными способами. Национальная программа AAM управляется проектом NASA Advanced Air Mobility. При полной интеграции в национальное воздушное пространство система обеспечит эффективную и доступную систему для пассажирских и грузовых перевозок, а также других приложений в интересах общества. Она может включать летательные аппараты, такие как дроны для доставки посылок, воздушное такси и медицинские транспортные средства.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Транспорт / Технологии / Видео
6-09-2021, 23:00
Экологически "чистый" водородный автомобиль уже в Украине
Экологически "чистый" водородный автомобиль уже в Украине
Украина космическая. О чем договорились с НАСА и что происходит в Украине
Украина космическая. О чем договорились с НАСА и что происходит в Украине
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены