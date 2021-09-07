"Марш за животных" состоялся в 30 городах Украины и даже в Антарктиде

В столице Украины состоялся Марш за животных - самое масштабное событие, которое призвано объединить людей вокруг гуманистических ценностей и привлечь внимание общественности к острой необходимости защиты животных от жестокости, передает УНН.

По инициативе UAnimals Марш за животных одновременно происходит в Киеве, Львове, Харькове, Тернополе, Одессе, Северодонецке, Чернигове — всего в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции “Академик Вернадский”.

Вместе с тысячами участников Всеукраинского марша за права животных мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочних станций.

“Мы требуем справедливости и призываем способствовать привлечению к ответственности живодеров и ”догхантеров“.

Нам говорят, что защита животных не ко времени. Но мы собрались здесь, потому что гуманность всегда актуальна. Предприниматели, актеры, артисты, волонтеры, студенты, пенсионеры, ветераны — мы все разные, но вместе требуем одного: спасти животных!

Пришел момент не обещаний, а изменений для спасения жизней!” - отметили организаторы.

С начала года в Украине учтено более 150 уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Сообщается, что за январь-июль 2021 года на территории Украины учтено 156 уголовных правонарушений по ст. 299 УК Украины - жестокое обращение с животными. Всего зарегистрировано 194 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 38 производств, в том числе из-за отсутствия состава преступления. В суд направлено 156 производств. Выявлено 40 лиц, совершивших уголовные преступления.

Также отмечается, что больше всего правонарушений из-за жестокого обращения с животными в течение января-июля 2021 года учтено в Донецкой области - 20, в Одесской области - 16, в Киевской области - 15 и в Херсонской области - 14.