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Власть / Финансы

Что будет с теми, у кого есть долги по коммуналке

18:00, 07 сен 2021
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Долги потребителей за жилищно-коммунальные услуги являются одним из факторов, который очень усложняет финансовое состояние предприятий коммунального хозяйства. При этом наибольшие долги имеет именно население, пишет сайт Финансы.

В Департаменте экономики и систем жизнеобеспечения Минрегиона говорят, что по состоянию на 1 июля 2021 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 66,4 млрд гривен.
Суммы долгов за коммуналку по видам услуг:
* поставка и распределение природного газа – 24,7 млрд грн;
* поставка и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн;
* централизованное отопление и горячее водоснабжение – 21,5 млрд грн;
* водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;
* содержание домов и придомовой территории – 5,5 млрд грн;
* вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн.
Одним из средств воздействия на должников является обращение предприятий жилищно-коммунального хозяйства в суд, после чего госисполнители могут принудительно:
* взыскивать средства, ценные бумаги, иное имущество (имущественные права), корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной, творческой деятельности, иное имущество (имущественные права) должника, в том числе если они находятся у других лиц или принадлежащие должнику от других лиц, или должник владеет ими совместно с другими лицами;
* удерживать заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника;
* изымать у должника и передавать взыскателю предметы, указанные в решении;
* запрещать должнику распоряжаться и/или пользоваться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в том числе средствами, или установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем.
Отбирать недвижимое имущество государственные исполнители могут только, если у должника нет достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь изымают отдельный от дома земельный участок или иное помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь госисполнители придут, чтобы забрать жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.
Кроме того, если сумма долга и пени не превышает 20 минималок, отбирать единственное жилье должника и земельный участок, на котором находится такое жилье, не будут.

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