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Общество

Лучшие университеты Украины в мировом рейтинге вузов

22:00, 06 сен 2021
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В ежегодный рейтинг лучших университетов мира от журнала Times Higher Education попало десять украинских университетов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:

* Сумской государственный университет — 501-600 место;
* Национальный университет “Львовская политехника” — 601-800 место;
* Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 1001-1200 место;
* Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 1201+ место;
* Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1201+ место;
* Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” — 1201+ место;
* Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” — 1201+ место;
* Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1201+ место;
* Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 1201+ место;
* Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 1201+ место.

Справка

Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.
Для нынешнего рейтинга издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире.
В общем собрано более 430 тыс. точек данных с более чем 2100 учреждений, подавших данные.


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