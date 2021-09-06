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Паралимпиада в Токио завершена: Украина - шестая, самый титулованный атлет - Максим Крипак
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Паралимпиада в Токио завершена: Украина - шестая, самый титулованный атлет - Максим Крипак

21:00, 06 сен 2021
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Украина завершила соревнования с 98 медалями и шестой в рейтинге. А украинский пловец Максим Крипак еще до официального завершения Паралимпиады-2020 в Токио гарантировал себе звание самого титулованного спортсмена этих Игр, пишет УНН.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них — пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта. Украинец обошел белоруса Игоря Боки и китайцев Лу Дун и Чжэн Тао.
Из топ-10 мультимедалистов Токио только один спортсмен не является представителем плавания. Восьмое место в медальной таблице занимает американец Ник Мейгью, получивший три “золота” и одно “серебро” в беговых дисциплинах.
Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре “золота”. На летних Играх украинские спортсмены таких достижений еще не имели.

Справка

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020 в Японии получив 98 медалей: 24 "золота", 47 "серебра" и 27 "бронзы". Украина занимает шестое место в медальном зачете и пятое по количеству наград. Украина в этом году представляли 143 спортсмена, которые выступали в 15 видах спорта. Эта летняя Паралимпиада стала для Украины седьмой за время независимости. Паралимпийские соревнования продолжались с 24 августа по 5 сентября, всего было разыграно 539 комплектов наград в 22 различных видах спорта.


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