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Политика / Война

РФ запрещает ОБСЕ контроль над ОРДЛО и требует эмбарго на поставки в Украину вооружения

19:00, 04 сен 2021
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Россия объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября. Об этом сообщил корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк. Также Москва призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину. Об этом заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель российского МИД России Мария Захарова, сообщает REGNUM.

“...Россия объявила в Вене, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе после 30 сентября”, — написал журналист.
Украина решительно осуждает деструктивную позицию Российской Федерации в вопросе продления срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

Так, 2 сентября во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация произнесла решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу “Гуково” и “Донецк” после 30 сентября 2021 года.
“Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией”, — говорится в комментарии МИД.
“Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта”, — подчеркнули дипломаты.
Сообщается, что Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию РФ и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта, отметили в МИД.
“Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральной секретаршей ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, включая применение всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для предотвращения и минимизации негативных последствий деструктивной инициативы РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями “Запад 2021”, — отметили в дипведомстве.
Миссия ОБСЕ работает в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.

* * *

Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявила:
«Международное сообщество должно признать безусловно факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население».
Захарова также прокомментировала планы США по выделению помощи Украине в размере $60 миллионов, отметив, что подобные действия стран НАТО по сути «направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве».
Представитель МИД подчеркнула, что это «непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведёт к эскалации боевых действий».


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