"Поддержать"
Тренды:
Новости
Важное за пятницу: 95 лет Винни, дырка на Марсе и рекордные зерновые Украины
Метаморфозы оккупированного Донецка-2: откат в девяностые
Где заказать суши и роллы в Одессе – ресторан «Pomodoro.od.ua» PR
Как настроить прием платежей на сайте? PR
"Комедиада": в Одессе проходит X Международный фестиваль клоунов и мимов
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Все ринулись в космос: строятся частные орбитальные станции и мегакорабли
"Северный поток-2": "Газпром" наказывает ЕС, а Украина запасается газом
Обострение на Донбассе - предупреждение Байдену перед встречей с Зеленским
Украина имеет уже 66 медалей на Паралимпиаде-2020 и 4-я в рейтинге
Часть школ в Украине закроют, почему и что делать родителям и детям
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков ИНФОГРАФИКА
Талибы празднуют: военные США покинули Афганистан
Байдену теперь не отвертеться: Зеленский уже в Вашингтоне
Все новости
Политика / Общество / Главные новости

Важное за пятницу: 95 лет Винни, дырка на Марсе и рекордные зерновые Украины

18:00, 03 сен 2021
51

Коротко о самом важном в эту пятницу в Украине и в мире по материалам СМИ.

* Ситуация быстро усложняется. В Украине уже 2293000 случаев COVID-19, за сутки - 2693, из них детей - 171, медработников - 40.

* Марсоход Perseverance со второй попытки пробурил камень и получил первый образец планетарного грунта. Дыра впечатляет.

* Клуб украинской Суперлиги подписал американского баскетболиста - Макса Махони. В прошлом сезоне в 30 матчах Махони в среднем проводил на паркете 26,4 минуты. Его средние достижения - 13,8 очков и 5,7 подборов за игру.

* Мужская сборная Украины победила на старте чемпионата Европы по волейболу, преодолев невероятное сопротивление команды Греции со счетом 3: 2.

* Всемирный банк в рамках рабочего визита в США Владимира Зеленского пообещал Украине $150 млн на вакцинацию и борьбу с COVID.

* Новичком СК "Днепр-1" стал 26-летний португальский центральный защитник Нельсон Маседо Монте.

* Украина 3 сентября во Паралимпиаде в Токио: Сергей Емельянов получил "золото" в гребле на байдарке; Максим Крепостной заработал "золото" комплексным плаванием на дистанции 200 м.; Денис Остапченко получил "золото" в заплыве вольным стилем на 200 м.; Зоя Евсей принесла первое в истории Украины золото в метании булавы. В Украине 94 медали и она 4-я в командном зачете

* В Великобритании отметили 95-летие Винни Пуха: выпустили коллекционную монету о Винни и его друзьях.

* Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН.

* 900 домов в Киеве остались без газа из-за шантажа со стороны "Киевгаза": там требуют заключения договоров с подрядчиками.

* Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю историю - 44,8 млн тонн.

* НБУ: на начало сентября резервы Украины превысили 300 млн долларов.

* Власти Китая взялась за телевидение: введены запрет на восхваление Запада и приоритет в "показе социалистической культуры".

* Погода на выходные: похолодание и небольшие дожди.

* В рейтинг лучших университетов мира вошли 10 украинских вузов.

* От Ирландии до Босфора: четыре области Украины войдут в трансевропейский туристический маршрут.

* С Харьковского авиазавода планируют уволить около 300 сотрудников.

* "Мы вынуждены": в ЕС допустили сотрудничество с "Талибаном", но назвали условия: права женщин, свобода СМИ, переходное коалиционное правительство, возможность выехать всем желающим, доступ к гуманитарной помощи, гарантия против баз терроризма на территории страны.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Спорт / Видео
31-08-2021, 23:20
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
В новой электричке "Укрзализныци" удобные кресла и места для велосипедов
В новой электричке "Укрзализныци" удобные кресла и места для велосипедов
Более 90 человек погибли в Кабуле во время взрывов. Подробности, фото и видео
Более 90 человек погибли в Кабуле во время взрывов. Подробности, фото и видео
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены