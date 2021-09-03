Важное за пятницу: 95 лет Винни, дырка на Марсе и рекордные зерновые Украины

Коротко о самом важном в эту пятницу в Украине и в мире по материалам СМИ.

* Ситуация быстро усложняется. В Украине уже 2293000 случаев COVID-19, за сутки - 2693, из них детей - 171, медработников - 40.

* Марсоход Perseverance со второй попытки пробурил камень и получил первый образец планетарного грунта. Дыра впечатляет.

* Клуб украинской Суперлиги подписал американского баскетболиста - Макса Махони. В прошлом сезоне в 30 матчах Махони в среднем проводил на паркете 26,4 минуты. Его средние достижения - 13,8 очков и 5,7 подборов за игру.

* Мужская сборная Украины победила на старте чемпионата Европы по волейболу, преодолев невероятное сопротивление команды Греции со счетом 3: 2.

* Всемирный банк в рамках рабочего визита в США Владимира Зеленского пообещал Украине $150 млн на вакцинацию и борьбу с COVID.

* Новичком СК "Днепр-1" стал 26-летний португальский центральный защитник Нельсон Маседо Монте.

* Украина 3 сентября во Паралимпиаде в Токио: Сергей Емельянов получил "золото" в гребле на байдарке; Максим Крепостной заработал "золото" комплексным плаванием на дистанции 200 м.; Денис Остапченко получил "золото" в заплыве вольным стилем на 200 м.; Зоя Евсей принесла первое в истории Украины золото в метании булавы. В Украине 94 медали и она 4-я в командном зачете

* В Великобритании отметили 95-летие Винни Пуха: выпустили коллекционную монету о Винни и его друзьях.

* Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН.

* 900 домов в Киеве остались без газа из-за шантажа со стороны "Киевгаза": там требуют заключения договоров с подрядчиками.

* Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю историю - 44,8 млн тонн.

* НБУ: на начало сентября резервы Украины превысили 300 млн долларов.

* Власти Китая взялась за телевидение: введены запрет на восхваление Запада и приоритет в "показе социалистической культуры".

* Погода на выходные: похолодание и небольшие дожди.

* В рейтинг лучших университетов мира вошли 10 украинских вузов.

* От Ирландии до Босфора: четыре области Украины войдут в трансевропейский туристический маршрут.

* С Харьковского авиазавода планируют уволить около 300 сотрудников.

* "Мы вынуждены": в ЕС допустили сотрудничество с "Талибаном", но назвали условия: права женщин, свобода СМИ, переходное коалиционное правительство, возможность выехать всем желающим, доступ к гуманитарной помощи, гарантия против баз терроризма на территории страны.



