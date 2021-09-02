Метаморфозы оккупированного Донецка-2: откат в девяностые

Когда Украина праздновала 30-летие независимости, оккупированный Донецк молча наблюдал, тоскливо вспоминая, каким был город всего лишь семь лет назад, какие грандиозные праздники устраивал и как их отмечали - широко и свободно, без натуги и убеждения самих себя, что "всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо"...

Дончанка, покинувшая город в 2014, ездит туда, по возможности - там живут близкие. Поскольку поездки случаются не так часто, есть возможность сравнивать с тем, что было и как стало. И сердце болит - блестящий европейский город постепенно спускается куда-то вниз, вниз... Сначала мегаполис превратился в обычный большой город, потом он потерял своё яркое лицо... Это как пьющий мужчина: вроде бы ещё всё более-менее, но разрушительный недуг сказывается...

Каждый раз, приезжая в Донецк, упорно ищу приметы знакомого мне европейского города. И нахожу их с каждым годом все меньше. Город потерял лоск и запылился, оброс травой - такое впечатление, что он пыжится казаться прежним из последних сил.

И вроде бы все работает: кинотеатры, рестораны, вузы, ездит транспорт, но все равно отличия очень видны. В культуре поведения, например. Не припомню, чтобы в транспорт заходили с пивом в пластиковых стаканчиках, чтобы с утра было столько крепко подвыпивших людей. Чтобы ходили с сигаретами по общественным местам, чтобы из пяти прохожих, у которых спрашиваешь дорогу, четверо были «подшофе».

Сейчас Донецк напоминает микс с из совка и 90-х: очереди, взятки, всевозможные пионеры, рубли, стихийные рынки, где продают ненужные вещи прямо с газет. И лозунги, лозунги про суперреспублику, про то, как деды воевали. Все вперемешку с рекламой.

А если верить названиям магазинов, то где-то здесь есть кисельные берега и текут молочные реки. Вы только представьте, супермаркет «Амстор», напротив донецкого цирка теперь называется «Моloко». Да, да, именно такая литерация с латинской «L», что уже вызывает ироничную улыбку: как же так? Вы же ненавидите все западное, у вас тут скрепы из всех щелей, и вдруг не просто «молоко», а «моlоко»! Куда ваш взор не упадет – вы увидите эту надпись. Она просто огромная, видна издали. Смешат и другие названия магазинов, особенно, если ты знаешь, что на их месте были гипермаркеты до войны, и вывески просто сменили. К примеру, вместо «Эпицентра» в Макеевке теперь «Галактика». Правильное название, ведь, все что вокруг этой «галактики» - черная дыра, из которой очень сложно вырваться и невозможно нормально существовать. Рекламных бордов гораздо меньше, чем у нас, зато пропаганды – хоть завались. А телевизор лучше не включать – сплошной поток сплетен, выдумок и ничего, что можно назвать журналистикой.

Знаете, из чего состоит выпуск новостей? Хвалебные оды России, много мерзости про Украину, потом про Запад и про процветание "молодой народной республики". А из цветущего там сейчас только амброзия в человеческий рост. Причем по всем девяти районам Донецка.

В социальных сетях дончане разделились по этому поводу на два лагеря: одни предлагают самим купить мотокосы и убрать амброзию, от которой просто загибаются люди с аллергией. Мол, сами, белоручки, выйдите и уберите, а не нойте здесь. Другие, протестуют и пишут, что платят налоги, коммуналку и заниматься этим не должны. А советы такие давать могут только рабы настоящие. Уже, мол, и так сами убирают дончане город, латают дороги, траву рвут, подъезды ремонтируют. Что они не терпилы и не стадо, и надо отстаивать свои права, не быть лохами. И вместо салютов и концертов пускай Пушилин (глава этого анклава, кто не знает), обеспечит дворников бензопилами и косами.

Но недовольство так и остается в соцсетях и не выходит на площади. Страшно. Могут расстрелять. Знакомые шутят уже, что хотят в ту страну из телевизора, про которую рассказывают, ведь действительность кардинально отличается от сказок. И еще есть достаточное количество, думаю, треть жителей реально верящих во все эти телевизионные бредни, имея доступ к Интернет при этом. То они свято верили в референдум, потом в праймериз, после которого закончилась бы стрельба и призывали бежать голосовать «за мир», как они говорили. И сейчас они видят, что стреляют именно «укропы», хотя в 20-ти метрах от их домов стоят блок-посты, вырыты окопы, происходит ротация военных, которые ходят свободно по поселкам с автоматами наперевес, запускают дроны от жилых домов, ездит военная техника.

В начале войны люди приходили на эти блокпосты говорили уберите. Никто их не слушал. Еще удивлялись российские солдаты: «Мы их обстреливаем, а они возле домов цветочки сажают, странные какие»...

В образовательной системе на оккупированной территории сейчас тоже много удивительного и впечатлительного. Как сказала одна дамочка: «Возвращайтесь, у нас тут каждый дурак учится в университете». Нет, спасибо. Мы не дураки.

В Донецкий национальный университет принимают всех подряд, кто платежеспособный, естественно. На первом курсе стационара в группе учатся те, кто только окончил школу и те, кто вышел из-за парты 10-15 лет назад. Такой разброс в возрастной категории первокурсников не наблюдался никогда прежде. Люди, которые при Украине, в силу своих интеллектуальных способностей, даже за взятку, не могли потянуть учебу в институте или техникуме, теперь, прихватив нужную сумму, становятся студентами. Даже если за плечами несколько ходок на зону и наколки на все тело, - welcome в Донецкий горный техникум им. Абакумова.

А еще в Донецке не стесняются студенты говорить о взятках на экзаменах. Громко, на весь автобус, чтобы все слышали. Не люблю, когда разговаривают громко о личном по мобильному в транспорте, в принципе. Но, когда это еще делают демонстративно, специально, вообще вызывает внутренний протест перерастающий в бунт. Я всегда делаю замечание таким пассажирам. В Донецке не стала изменять своим принципам.

В 42-й маршрут автобуса зашла симпатичная девушка. Хорошо одетая, с качественным макияжем и маникюром, с дорогим мобильником. Уже разговаривала по телефону и логично было бы окончить беседу, ведь мест свободных в салоне не было. Но, нет, она продолжала болтать. Все бы ничего, но она так громко говорила, что весь автобус стал невольным слушателем. Прошло десять минут, никто не делал замечания. Наверное, всем было интересно слушать, как студентка Донецкого национального университета сдавала летнюю сессию. Особенно, как она «благодарила» преподавательницу, ведь на экзамене просто «тупила», по ее словам. У нее округлились глаза, когда я посмела еще громче сделать замечание: «Девушка, вы тут одна едете в автобусе? Мне неинтересно слушать, что вы не обезображены интеллектом и как вы даете взятки преподавателям! Вот это качество образования в республике! Я в шоке!» Поддержал один пассажир, остальные просто промолчали...

Студентка разговаривать по мобилке не перестала, но значительно снизила децибелы.

...Ну, не получается в Донецке быть все время смиренной, возмущаюсь, занимаюсь троллингом, как вы знаете, это такая форма социальной провокации. А как не троллить то, что невозможно в кассе банка снять наличные с карточки? Как это - банкомата нет в финансовом учреждении? Как не знаете, где ближайший банкомат? Охранник просто пожимал плечами, мол, не знаю, у нас так. И я с песней на выходе из банка: «Эх, хорошо в стране советской жить. Да, бабушки? А раньше были банкоматы на каждом углу, куда подевались?» А пенсионеры в очереди выпучив глаза стояли, как зачарованные, так и не поняв моей иронии.Или побоявшись понять.

Но есть люди, которые все понимают, они также ищут в толпе адекватные лица и пытаются высказаться на наболевшие темы. Рядом со мной в автобусе сидела женщина, услышавшая громкий разговор по телефону, сказала: «Знаете, эта бабулька все время громко говорит. В прошлый раз мы слушали, как она сдавала анализы. И вообще, вы заметили, какие лица у людей вокруг? Ни одного умного лица. У нас уровень культуры упал до плинтуса, хоть в театры и ходят. Такого раньше не было. Во что превратили Донецк эти деятели? В помойку. Здесь теперь разного сброду сколько! Даже в советское время город развивался, а теперь застой. Понимаете? И даже не застой, в откат назад, в 90-е».

Мы побеседовали и помахали друг другу на прощание. Она явно была счастлива заговорить с нормальным случайным встречным. А еще рассказала забавный случай, как ее знакомый, который устанавливает сантехнику, провел собственный соцопрос в одном из районов Донецка. Так как он много общался с жильцами многоквартирных домов, по роду своей деятельности, то задавал ненавязчиво им вопросы: как им живется в Донецке, чего они хотят? Так вот, большинство тех, с которыми он общался заявили, что достал этот беспредел, и они с нетерпением ждут, когда все закончится и вернется Украина… Конечно, это не может быть маркером, указывающем на стопроцентное всеобщее желание, но как один из звоночков, один из намеков на то, что есть там люди проукраинские, и прозревшие есть. Они устали выживать в страхе и лжи, и они ждут возвращения Украины. Ждут. Это несомненно. Что бы ни твердила их пропаганда.

Дина Татаринцева, из Донецка