Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира

Сергей Остапенко – чемпион мира по степу, руководитель одесской Nikomo Tap Studio, кандидат филологических наук, университетский преподаватель, литератор, автор книг и даже рэпер, рассказывает «Думской» об успехах своих учеников на самых престижных соревнованиях мира, где они «настучали» массу наград.

«Мы приняли участие одновременно и в Кубке мира 2020 года, и в Кубке мира 2021, — говорит Сергей. — Если все суммировать, то у нас семь золотых медалей, две серебряных и одна бронзовая. Если разделить по годам, то в 2020-м у нас четыре золотых медалей и одна бронзовая, а в 2021-м — три золотых и две серебряных.

Почему так получилось?

Потому что Кубок мира 2020 года по причине пандемии не состоялся прошлым летом. Мы квалифицировались осенью 2019-го, после чего сразу же купили билеты на самолет, оплатили гостиницу. Сидели уже почти на чемоданах, неустанно тренировались. Но тут внезапно наступила пандемия, и никуда мы не поехали. А должны были лететь в Рим. Но организаторы Кубка мира приняли решение не отменять турнир, а просто перенести его на год. Таким образом, Кубок мира 2020 года состоялся 9-14 августа 2021 года в британском городе Телфорде. И сразу же начался Кубок мира 2021-го, который проходил с 15 по 19 августа. То есть поменялись даты, локация и формат проведения этого чемпионата, потому что проводить его пришлось онлайн».

Квалифицировались спортсмены из разных стран, но далеко не все могут путешествовать. Многие страны до сих пор закрыты, проблемы как с въездом, так и с выездом. Но ведь невозможно делать чемпионат, на котором одни страны будут представлены, а другие – нет. Было принято здравое решение.

«В столице каждой страны, которая принимала участие в Кубке мира, организовали видеосъемку, — рассказывает Сергей. – Приезжал президент DWC (Dance World Cup) Джон Гриншоу в каждую страну, его присутствие гарантировало, что все происходит правильно. Он лично следил за съемками, за соблюдением правил, чтобы не было пересъемок, чтобы все было хорошо и круто. Например, он приехал к нам в Киев, мы отснялись. Потом он полетел дальше, условно говоря, в Рим – отсняли итальянцев. Затем в Париж — отсняли французов. И далее, когда все материалы уже были готовы, пригласили судей. Вот в таком формате впервые в истории прошел Кубок мира по степу.

Результатами абсолютно доволен, мы показали 13 номеров, десять из них получили награды. Это абсолютный фурор нашей сборной, это фурор для одесского степа, для украинского степа. Когда мы узнавали результаты, я думал: «Да ладно, да быть такого не может! В чем подвох?». Но подвоха никакого не было. Мы действительно так выступили, с чем и можете нас поздравить».

Осенью должен состояться чемпионат мира по степу в Германии. Это уже будет реальная поездка.

«Но Германия говорит: «Мы вас не пустим, если у вас нет сертификата о том, что вы привились», — уточняет Сергей. – Сейчас, понятно, кто-то покупает подобные сертификаты, и такое безобразие тоже есть, но я привился..."

Что же позволяет Сергею добиваться таких успехов от учеников?

«В этом году мы провели в студии экзамены, куда я пригласил очень уважаемых коллег. В частности, это были руководители коллектива «Студия-117», Игорь Леонидович Ткачук и Юлия Викторовна Бинёвская. Они особенно отметили системность подготовки как фактор построения учебной программы. Я им очень благодарен за эти слова и думаю, что дело именно в этом, в системности. На самом деле я же специальную программу разработал по подготовке степистов, она была рекомендована к практическому внедрению нашим Институтом усовершенствования учителей, ее признали и методисты, и педагоги...»



