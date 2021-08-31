Все ринулись в космос: строятся частные орбитальные станции и мегакорабли

После почти космических полетов двух амбициозных миллиардеров в мире начался настоящий ажиотаж: теперь всем хочется иметь собственные орбитальные апартаменты. Китай хочет иметь собственный гигантский корабль, а неизвестные толстосумы мечтают о личных исследовательских и туристических станциях. Скоро на околоземных орбитах будет не протолкнуться.

Мегакорабль длиной в несколько километров

Китай занимается разработкой огромного мегакорабля длиной в несколько километров. На данный проект выделили уже 2,3 миллиона долларов. В рамках китайских проектов по расширенному освоению космоса, данный корабль будет предназначен для пилотируемых миссий к другим планетам. Ученые из Национального фонда естественных наук Китая изучают возможность доставлять корабль по частям и сборки прямо на орбите Земли, сообщает Interestingengineering.

Данный проект является частью крупного стратегического аэрокосмического проекта, который обеспечит "будущее использование космических ресурсов, исследование тайн Вселенной и долгосрочное пребывание на орбите", говорится в заявлении фонда. Согласно плану проекта, предоставленному фондом, работа проводится агентством, находящимся в ведении Министерства науки и технологий.

Это всего лишь один из 10 других предложенных департаментом математических и физических наук проектов, который планирует профинансировать пять из них с максимальным бюджетом, эквивалентным 2,3 миллиона долларов (15 млн юаней).

Китай заявил о своих космических амбициях, когда в мае стал второй страной в мире, которая смогла отправить марсоход на Красную планету. До этого китайцы успешно приземлили луноход на обратной стороне Луны. Также Китай начал сборку своей орбитальной космической станции "Тяньгун" в апреле этого года. Еще несколько модулей станции планируется запустить на околоземную орбиту с помощью ракеты Long March 5.

Также в "битве за космос" с США и другими странами, Китай наращивает свои усилия и в сфере ракетостроения. Новый сверхтяжелый ракетный двигатель разработали для ракеты-носителя следующего поколения Long March 9, которая полетит в космос в 2030 году.

Орбитальная станция для неизвестного заказчика

Американская компания Collins Aerospace заключила контракт на 2,6 млн долларов с анонимным заказчиком на создание систем жизнеобеспечения для "частной станции на околоземной орбите". Об этом сообщает SpaceNews. В компании заявили, что в рамках контракта будет создана Система экологического контроля и жизнеобеспечения (ECLSS), которая представляет собой набор технологий для создания комфортных условий за пределами земной атмосферы.

Среди них технологии для обеспечения станций воздухом, а также системы контроля давления и температуры в космосе.

"Новая эра коммерческих космических полетов создает потребность в атмосфере земного типа на низких орбитах. Компания работает как с государственным, так и частным сектором для создания основы коммерческого туризма, чтобы люди могли жить, работать и отдыхать в космосе", – заявил вице-президент Collins Aerospace Дэйв МакКлюр.

Одним из возможных заказчиков, по данным СМИ, является компания Axiom Space, которая ранее уже сообщала, что собирается построить коммерческую космическую станцию.

Еще в феврале компания из Хьюстона привлекла 130 млн долларов на разработку коммерческих модулей, которые планирует разместить на МКС в 2024 году, а затем собрать основу для отдельной коммерческой станции.

Кроме этого, компания Джеффа Безоса Blue Origin, которая в июле отправила туристов в короткое суборбитальное путешествие, также рассматривала возможность создания коммерческой космической станции.







