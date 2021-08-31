"Северный поток-2": "Газпром" наказывает ЕС, а Украина запасается газом

"Газпром" 28 августа остановил продажу газа в ЕС на 2022 год после того, как проиграл суд касательно "Северного потока-2". России придется забронировать половину мощности газопровода для третьих компаний, это может привести к тому, что "труба" останется наполовину пустой, пишет Оbozrevatel.

Ограничение поставок привело к росту цен на газ в Европе, что также повлияет и на цены в Украине. Так, "Газпром экспорт" которая является дочерней компания Газпрома, перестала предлагать на ЭТП газ с поставкой в ​​первом квартале 2022 года и на весь 2022 год. Последний контракт на первый квартал 2022 г. был продан 23 августа. А уже 24 и 26 августа продавались только контракты на 2023 год.

С 25 августа на площадке экспортной "дочки" Газпрома доступны только контракты на зиму 2022-2023 года и на полный 2023 год.

Такие изменения в контрактах состоялись через час после обнародования решения немецкого суда, который отказался освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя реакцию "Газпрома" на решение суда, заметил, что она подтверждает то, что это геополитический проект РФ, который не имеет никакого отношения к общеевропейским интересам.

"Реакция российского монополиста на решение суда в очередной раз подтверждает, что "Северный поток-2" – это геополитическое оружие РФ", – сказал премьер.

Рынок отреагировал на остановку продажи голубого топлива Газпромом новым скачком цен.

Вечером 27 августа цена газа на рынке Европы превысила $580 за тысячу кубометров и на конец торгов составила 584,25 доллара, что на более 6% больше закрытия предыдущих торгов 26 августа.

Компания Nord Stream 2 AG проиграла суд против немецкого регулятора Bundesnetzagentur, который ранее принял решение не освобождать "Северный поток-2" от норм Третьего энергетического пакета ЕС. Документ предусматривает, что оператор газопровода должен быть независимым от добытчика газа, а также, что 50% пропускной мощности трубы должно быть зарезервировано для альтернативных поставщиков. Суд Дюссельдорфа согласился, что освобождать "Северный поток-2" от действия газовой директивы оснований нет.

Для Газпрома это означает, что газопровод, проложенный на дне Балтийского моря, несмотря на санкции США, может остаться полупустым. Доход от проекта, который стоит 10 млрд евро, будет вдвое меньше, чем ожидалось.

Ранее немецкое издание DW сообщало, что Амос Хохштейн (экс-член набсовета "Нафтогаза") будет заниматься снижением рисков от запуска "Северного потока-2" в Госдепе США и повышать "европейскую энергетическую безопасность". Какие конкретные шаги разрабатываются, пока не известно.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил, что Белый дом не смог остановить строительство "Северного потока-2", поскольку для этого пришлось бы вводить санкции против Германии.

"Я разговаривал с немецким коллегой, и он сказал, что Германия была оскорблена самой идеей введения санкций против нее, что США это могут даже рассматривать", – отметил Волкер.

В то же время он добавил, что сейчас США рассматривают вопрос "Северного потока-2" в контексте того, что можно сделать, чтобы помочь Украине с последствиями введения в действие проекта РФ.

Решение немецкого суда, который не освободил газопровод "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, испортило планы Кремля, заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

"Исключений не будет: двери закрываются. "Северный поток – 2" не будет освобожден от требований газовой директивы ЕС… Что это значит? А то, что доставка и транспортировка газа по трубе должны быть разделены, то есть должен состояться знакомый нам анбандлинг. А еще то, что свободная конкуренция и недопущение злоупотребления доступом к рынку не являются пустыми словами для ЕС и они готовы отстаивать честные и справедливые правила игры", – подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что решение суда не повлияет на ход строительства газопровода.

"Газпрому" придется делиться. Мало того, что компания-оператор должна быть независимой от него, так еще и 50% газа в трубе должно поставляться третьими сторонами. Да, это не остановит строительство проекта, но, мягко говоря, уже испортило планы Кремля. Ну и помним, мы тоже активно работаем, чтобы закрыть эти "двери неограниченных возможностей" "Газпрома" навсегда", – резюмировала Зеркаль.

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В Укртрансгазе сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18 миллиардов кубометров. Это на 18% (на 2,71 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Согласно плану мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года, предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.