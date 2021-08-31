Обострение на Донбассе - предупреждение Байдену перед встречей с Зеленским

В субботу, 28 августа, за сутки украинские военные зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков в зоне ООС. В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмирования. В воскресенье в результате вражеских обстрелов было ранено два украинских воина. 30 августа, в понедельник, один воин убит и двое ранены, сообщает УНИАН.

В целом в августе на востоке Украины погибли 9 украинских военных, а 28 были ранены. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. В сводке отмечается, что украинские военные "дали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило противника прекратить огневую активность".

Очередное обострение на Донбассе - это российская провокация накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Мы вернулись к перманентному состоянию конфликта, когда Россия использует конфликт как инструмент, во-первых, давления на Украину, а во-вторых, для геополитических манипуляций. В этом случае в связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтон дает сигнал, каким может быть еще один острый конфликт на Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не обуздает, как любит говорить Путин, не заставит Украину к миру.

Их понимание принуждения Украины к миру - это сесть за стол переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР," и фактически забрать из России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом", - сказал Гармаш в эфире одного из телеканалов.

По словам Гармаша, Россия хочет убедить США в агрессии со стороны Украины.

"Для США сейчас очень невыгоден еще один конфликт, вмешиваться они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, нельзя, это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена. Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, и затем представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена обуздать Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней мере в ближайшие три дня", - сказал он.

Денисова призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать полный режим прекращения огня на линии разграничения и нормы международного гуманитарного права.







