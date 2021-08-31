"Поддержать"
Тренды:
Новости
"Комедиада": в Одессе проходит X Международный фестиваль клоунов и мимов
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Все ринулись в космос: строятся частные орбитальные станции и мегакорабли
"Северный поток-2": "Газпром" наказывает ЕС, а Украина запасается газом
Обострение на Донбассе - предупреждение Байдену перед встречей с Зеленским
Украина имеет уже 66 медалей на Паралимпиаде-2020 и 4-я в рейтинге
Часть школ в Украине закроют, почему и что делать родителям и детям
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков ИНФОГРАФИКА
Талибы празднуют: военные США покинули Афганистан
Байдену теперь не отвертеться: Зеленский уже в Вашингтоне
Четвероногий кит гулял по берегам морей 40 млн лет назад
В новой электричке "Укрзализныци" удобные кресла и места для велосипедов
Дела морские: Украина купила ледокол и вместе с Британией будет строить военные корабли
Афганских девушек - спортсменок, футболисток и робототехников - успешно эвакуировали
Все новости
Война / Главные новости

Обострение на Донбассе - предупреждение Байдену перед встречей с Зеленским

21:00, 31 авг 2021
64

В субботу, 28 августа, за сутки украинские военные зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков в зоне ООС. В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмирования. В воскресенье в результате вражеских обстрелов было ранено два украинских воина. 30 августа, в понедельник, один воин убит и двое ранены, сообщает УНИАН.

В целом в августе на востоке Украины погибли 9 украинских военных, а 28 были ранены. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. В сводке отмечается, что украинские военные "дали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило противника прекратить огневую активность".
Очередное обострение на Донбассе - это российская провокация накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, журналист Сергей Гармаш.
"Мы вернулись к перманентному состоянию конфликта, когда Россия использует конфликт как инструмент, во-первых, давления на Украину, а во-вторых, для геополитических манипуляций. В этом случае в связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтон дает сигнал, каким может быть еще один острый конфликт на Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не обуздает, как любит говорить Путин, не заставит Украину к миру. 
Их понимание принуждения Украины к миру - это сесть за стол переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР," и фактически забрать из России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом", - сказал Гармаш в эфире одного из телеканалов.
По словам Гармаша, Россия хочет убедить США в агрессии со стороны Украины.
"Для США сейчас очень невыгоден еще один конфликт, вмешиваться они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, нельзя, это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена. Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, и затем представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена обуздать Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней мере в ближайшие три дня", - сказал он.

Денисова призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать полный режим прекращения огня на линии разграничения и нормы международного гуманитарного права.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Спорт / Видео
Вчера, 23:20
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Одесские степисты «настучали» на золото: взяли главные награды Кубка мира
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
В новой электричке "Укрзализныци" удобные кресла и места для велосипедов
В новой электричке "Укрзализныци" удобные кресла и места для велосипедов
Более 90 человек погибли в Кабуле во время взрывов. Подробности, фото и видео
Более 90 человек погибли в Кабуле во время взрывов. Подробности, фото и видео
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены