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Украина имеет уже 66 медалей на Паралимпиаде-2020 и 4-я в рейтинге

20:00, 31 авг 2021
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Сборная Украины завоевала золотую награду после подачи протеста против результатов финала соревнований в толкании ядра, также украинские параатлеты завоевали еще три награды. Сегодня на старте 20 представителей Украины в индивидуальных видах, сообщает Champion.

Сейчас в активе Украины 66 медалей XVI летних Паралимпийских игр, которые проходят в Токио. Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (66) и смогла опередить в рейтинге сборную Бразилии. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай - у которого 131 медаль.

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