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Талибы празднуют: военные США покинули Афганистан

17:00, 31 авг 2021
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Талибы добились своего: США завершили вывод своих войск из Афганистана. Ситуация трагична: вывезли далеко не всех, кто хотел покинуть страну. Оставшихся талибы планируют использовать как заложников или пленников, с помощью которых можно влиять на решения Запада о признании Афганистана и о материальной помощи режиму. Об этом сообщает Аl Jazeera.

Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, заявил об этом на брифинге в Пентагоне в понедельник после того, как последние войска, направленные на эвакуацию американцев и афганцев, которые находятся в зоне риска по возвращении талибов к власти, вылетели из столицы Кабула.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил , что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическую взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения “в ближайшие недели и месяцы”.
Боевики “Талибана” наблюдали, как последние американские самолеты исчезали в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили из оружия в воздух, празднуя победу.
Вылет американских грузовых самолетов ознаменовал завершение эвакуации, в результате которой десятки тысяч людей бежали из Афганистана, опасаясь возвращения господства талибов после того, как боевики захватили большую часть страны и вошли в столицу в начале этого месяца.
В Вашингтоне генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, сказал: “Мы не вытащили всех, кто хотел бы уехать”.

Напомним

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.



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