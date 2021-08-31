Байдену теперь не отвертеться: Зеленский уже в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон, где украинский глава должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Instagram, пишет УНН.

"Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной ", - пишет Зеленский.

Елена Зеленская на своей странице в Instagram анонсировала запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого Президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреу с женщинами Power women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан -Франциско и визит в художественной галерее De Young.

В Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию. С уже запланированного в Вашингтоне - встреча Президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Напомним

У Президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации, находящейся с официальным визитом в Вашингтоне, запланирован ряд важных встреч и подписания стратегических документов. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

"Сегодня у Президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписания стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA”, — написал Никифоров.

Также по его словам Зеленский сегодня примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.

В Вашингтоне Глава государства будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.

Среди уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме 1 сентября. Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, сообщила посол Украины в США, также запланированы встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.







