Афганских девушек - спортсменок, футболисток и робототехников - успешно эвакуировали

Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек-спортсменок из школы-интерната, а также девушек из афганской команды по робототехнике. Соучредитель школы Шабана Басидж-Расих сообщила, что всего вывезли 250 человек. Об этом сообщают CNN и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.

Учениц и сотрудников единственной в Афганистане школы-интерната для девочек SOLA, расположенной в Кабуле, вывезли в Руанду.

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Девять участниц команды робототехники Afghan Girls Robotic Team и их 25-летнюю учительницу эвакуировали в Катар, а потом пятерых из команды доставили в Мексику.

Марта Дельгадо, заместитель министра иностранных дел Мексики по многосторонним отношениям и правам человека, сообщила:

«Следуя традициям солидарности и феминистской внешней политике мексиканского правительства, мы приложили немало дипломатических усилий для создания безопасного прохода, который позволил бы нам доставить их в Мексику. Мы оказываем вам самый теплый прием», - сказал она.

У девушек будет гуманитарная виза на срок до 180 дней, после чего у них может быть возможность продления. Одно из неназванных из соображений безопасности учреждений Мексики бесплатно предложило членам команды жилье, еду и основные услуги.

«Мы очень счастливы быть здесь, и для нас большая честь, что правительство Мексики почтило нас тем, что спасли наши жизни. Отныне у нас будут возможности для многих других достижений в нашей жизни и, таким образом, мы будем частью борьбы за лучшую жизнь», - заявила на пресс-конференции член команды Фатема Кадерян.

Команда привлекла внимание всего мира в 2017 году после того, как им дважды отказывали во въезде в Соединенные Штаты для участия в соревнованиях по робототехнике, пока не вмешался бывший президент Дональд Трамп. Команда получила признание за создание вентиляторов из использованных автомобильных запчастей для ухода за пациентами с Covid-19.

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Талибы попросили женщин не выходить из дома, обещают, что это временно «из соображений безопасности». Они объясняют это тем, что мужчины пока не готовы видеть женщин на улицах, могут быть конфликты, нужно упорядочить правила на основе Шариата и донести эти новые правила до каждого талиба.

Многие женщины из-за этого распоряжения не могут попасть на работу, не имеют возможности сходить в магазин или на рынок за продуктами, а если бы и могли - у них нет денег, потому что они сейчас не получают зарплату.

В стране назревает гуманитарная катастрофа.







