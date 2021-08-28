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Украина на Паралимпиаде вошла в топ пятерку: пловцы завоевали еще три золота

19:00, 28 авг 2021
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Сборная Украины 28 августа завоевала еще три золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Михаил Сербин, Денис Дубров и Елизавета Мерешко вывели Украину в топ-5 медального зачета, сообщает УНИАН.

Михаил Сербин завоевал золотую награду в плавании на дистанции 100 метров на спине. 
В этом же заплыве серебро выиграл украинец Виктор Смирнов. 
Еще один украинский пловец Денис Дубров стал лучшим на дистанции 200 метров комплексом. Он опередил двух представителей Китая.
Также золотую награду выиграла Елизавета Мерешко - на дистанции 200 метров комплексом. Для нее это уже второе золото на Паралимпиаде в Токио.
Золото взяли также пловцы Богодайко и Крипак.
Таким образом, сборная Украины 28 августа завоевала уже пять золотых медалей - все в плавании.
Это позволило украинской сборной ворваться в топ-5 медального зачета Паралимпиады.
Напомним
Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).
На данный момент в активе нашей сборной 8 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых наград. В медальном зачете Украина поднялась на пятое место.



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