В Украине - вторая волна COVID-19: уже более 2 тысяч инфицированных за сутки

В Украине зафиксировано уже 2,282 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 августа, - 2 тысячи, небольшой рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 700 человек, что меньше, чем накануне. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Об инфицировании

“За сутки 27 августа 2021 года в Украине зафиксировано 2082 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 108, медработников — 35)”, — говорится в сообщении

Также за минувшие сутки:

— госпитализировано — 708 человек;

— летальных случаев — 54;

— выздоровели — 1025 человек.

За сутки протестировано:

— методом ПЦР — 27 605 человек,

— методом ИФА — 8 272 лица,

— экспресс-тестами — 22 258 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 282 285 человек;

— выздоровели — 2 205 707 человек;

— летальных случаев — 53 686;

— проведения ПЦР-тестов — 11 931 126.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.

Все области пока ещё находятся в "зеленой" зоне.

О вакцинации

С начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу - 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 802 596 прививок. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

“166 551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 27 августа 2021. Одну дозу получили 57 435 человек полностью иммунизированы — 109 116 человек”, — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

— 1023 мобильные бригады,

— 2934 пункта вакцинации;

— 340 центров вакцинации.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.







