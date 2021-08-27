Более 90 человек погибли в Кабуле во время взрівов. Подробности, фото и видео

В аэропорту Кабула в четверг, 26 августа, прогремели взрывы. Вследствие теракта погибло более 90 людей і более 150 получили ранения. Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хеппи ранее предупреждал, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы можно ожидать теракт. Ответственность за теракт взяла на себе террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ). Хронику подготовил Оbozrevatel.

Среди жертв есть дети и 13 американских военных. Также еще 15 солдат США получили ранения. В ответ президент США Джо Байден поручил начать подготовку к ударам по террористам.

Главное:

Сперва итальянский военный самолет попал под обстрел, однако информация противоречивая. Позднее СМИ со ссылкой на разведку заявили, что стреляли не по борту, а якобы, чтобы разогнать толпу.

После этого прогремел взрыв в аэропорту Кабула, а затем еще один. Спустя несколько часов последовала новая серия взрывов, но они оказались контролируемыми.

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за атаки.

Погибли 90 человек, в том числе американские морпехи и дети, и свыше 150 пострадали.

Американский президент приказал подготовить удары по объектам и террористам ИГИЛ.

Если ли среди погибших или пострадавших граждане Украины, пока неизвестно.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям жертв терактов.

Хроника того, что происходило в аэропорту афганской столицы

15:55 – Как сообщило агентство AGI, военно-транспортный самолет C-130J был обстрелян во время взлета из крупнокалиберного пулемета. По информации журналистов, прицельная стрельба велась с позиции за пределами аэропорта, возможно, с соседней горной возвышенности. Агентство отметило, что в результате случившегося никто не пострадал. Известно, что на борту самолета находились журналисты и 98 гражданских лиц.

17:10 – В свою очередь издание Corriere della Sera сообщило со ссылкой на итальянскую разведку, что стрельба в кабульском аэропорту велась не по итальянскому самолету, а чтобы разогнать толпу, которая стала напирать на вход в аэропорт. Пилоту удалось увести лайнер от линии обстрела. Командир лайнера был вынужден совершить экстренный маневр. Самолет вылетел в Кувейт, оттуда пассажиров доставят в Италию.

17:10 – В аэропорту Кабула прогремел взрыв.

17:30 – Изначально СМИ сообщали только о 15 пострадавших, среди которых трое американских военных. Затем стало известно о гибели 13 человек.

17:48 – Спустя два часа после первого взрыва прогремел второй.

17:49 – По данным источников Politico, один из взрывов устроил террорист-смертник из "Исламского государства".

17:53 – Телеканал Al Jazeera сообщил о 50 раненных в Кабуле.

18:01 – По данным Politico, ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ.

18:10 – Al Jazeera сообщает, что количество пострадавших при теракте уже достигло 70 человек.

18:14 – Появилось информация про второй взрыв в Кабуле.

18:18 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета после взрывов в Кабуле.

18:19 – Министерство обороны США подтвердило информацию о двух взрывах в Кабуле, а также данные о ранении американских военных. Там говорят, что взрывы прогремели возле аэропорта.

18:21 – В неправительственный итальянский медицинский центр, который расположен в Кабуле, поступило более 30 раненных из аэропорта, заявил представитель центра. Шестеро из них скончались.

18:23 – Президент США Джо Байден из-за взрывов в Кабуле отложил на неопределенное время встречу с премьер-министром Израиля, который сейчас в Вашингтоне.

18:29 – СМИ опубликовали кадры из Кабула, на которых видно много погибших. Их тела лежат прямо на земле.

18:33 – Журналисты из Кабула пишут, что в городе сейчас не прекращается вой сирен от полицейских и машин скорой помощи. Мобильный интернет почти не работает. Талибы призывают людей вернуться в свои дома.

18:42 – Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к посольству Таджикистана на границе с Кабулом и призвал коллег сообщать любые сведения, если среди пострадавших окажутся граждане Украины.

19:09 – Местные СМИ пишут об угрозе новых терактов, потому что возле аэропорта есть много сторонников ИГИЛ.

19:35 – The New York Times сообщает, что погибли более 40 человек и свыше 100 получили ранения.

19:51 – Представители движения "Талибан" в свою очередь говорят, что погибших 13.

19:54 – В итальянском медцентре в Кабуле уточнили, что к ним поступили уже 60 раненых. Ранее там говорили о 30 пострадавших.

20:11 – По данным The Wall Street Journal, в числе погибших – четверо американских морских пехотинцев.

20:20 – В Пентагоне подтвердили гибель американских военных, однако количество не назвали.

20:35 – Британский премьер Борис Джонсон заверил, что страна продолжит эвакуацию из аэропорта Кабула, несмотря на теракт.

21:00 – Корреспондент RT заявил о еще одном взрыве в Кабуле. Об этом же сообщил и корреспондент РИА Новости. Подробностей пока нет.

21:09 – В теракте погибли более 60 афганцев и четверо американских военных, свыше 150 человек пострадали, пишет The Wall Street Journal.

21:13 – По данным Fox News, количество погибших американских военных возросло до 10. В то же время АР пишет, что жертв уже 11.

22:02 – О третьем взрыве сообщают также телеканал TRT и журналист Anadolu. Он произошел недалеко от аэропорта.

22:09 – В Пентагоне заявили о гибели 12 американских военных и 15 раненых.

22:18 – В то же время представители "Талибана" подтверждают пока от 13 до 20 погибших и 52 раненых.

22:30 – В Минобороны США уточнили, что предоставляют талибам данные о новых террористических угрозах. Благодаря этой информации удалось предотвратить несколько атак.

22:38 – Arab News со ссылкой на чиновников США и Афганистана пишет, что жертв уже 72. Речь идет о 60 афганцах и 12 американских военных. Также более 150 человек получили ранения.

22:52 – Появились данные о целой серии новых взрывов. Как минимум, их насчитали шесть.

22:57 – Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время теракта. Также он заявил, что Украина с партнерами будут активнее работать над эвакуацией люде, которые нуждаются в помощи.

23:06 – "Исламское государство" обнародовало заявление, в котором она взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле.

23:43 – Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид пояснил, что взрывы, которые люди слышали вечером после теракта, были контролируемыми.

"Сегодня вечером в районе аэропорта Кабула были слышны взрывы. Их осуществили военные США, чтобы уничтожить свое обмундирование", – сказал он.

23:56 - В афганском Минздраве сообщили, что количество пострадавших во время взрывов возросло до 158 человек, передает издание Al Arabiya в Twitter.

00:17 – CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана уточнило, что количество погибших достигло 90 человек.

00:51 – Президент США Джо Байден приказал американским военным готовиться к ударам по террористам и объектам ИГИЛ. Также он отметил, что эвакуация из Афганистана продолжится, несмотря на теракт.

02:24 – Количество погибших американских военных увеличилось до 13, заявили в Пентагоне.

02:27 – Появился фоторепортаж с места теракта в Кабуле. Посмотреть все фото можно здесь и здесь.

02:30 - Появилась информация о том, что последние два взрыва в Кабуле произвели военные США: уничтожили свои боеприпасы и оборудование, сообщает CNN.







