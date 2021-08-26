Полезность кофе зависит от способа заваривания

Для многих из нас кофе - не просто способ взбодриться, но неизменная привычка, без которой немыслимо ни одно утро. Как сделать кофе полезным, информирует Ukr.Media.

Согласно многолетним исследованиям норвежских ученых, фильтр-кофе, то есть приготовленный методом протекания горячей воды через молотый кофе с использованием бумажного фильтра, является не только наиболее безопасным для здоровья, но даже полезным. По результатам исследований, умеренное употребление такого кофе сокращает риск смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Нефильтрованный же кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина, поэтому, если не можете от него отказаться, лучше свести его употребление к минимуму.

Для двойной пользы и экзотического вкуса, попробуйте добавить в ваш фильтр-кофе пряные специи, лимонный сок, имбирь, для любителей - острый перец или даже топленое масло.