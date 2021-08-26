Опровергаем мифы, но история Украины остается интересной и удивительной

Мифы - вещь иногда приятная, но порой очень опасная. Особенно, когда их создают, чтобы переписать и исказить историю ради пропаганды и создания вредных иллюзий. MediaSapiens попросил семерых историков, исследующих различные периоды украинского прошлого, назвать исторические мифы, которые, по их мнению, больше всего распространены в обществе.

Русско-украинская древность

Государство «Киевская Русь». Профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак говорит, что государства с таким названием никогда не существовало - этот термин придумали русские историки XIX века, чтобы отличать Московскую Русь от Древней. «Назвать Русь государством в первые сто лет ее существования трудно, - говорит Ярослав Грицак. - Это военно-торговая компания, которая пыталась установить свой контроль и собирать дань с большой территории между Балтийским и Черным морями».

Великая культура Руси. «В плане искусства и письменности Русь была очень бедной, - говорит Ярослав Грицак. - Количество книг, существовавших на Руси в XII-XIII веках, была где-то такой, как в библиотеке рядового византийского монастыря. Образованный русин в XVI веке читал те же книги, что в XII. В этот промежуток в Европе творили Шекспир, Сервантес, Коперник, а в арабской культуре Омар Хайям. На Руси такого не было».

Русь - часть византийской цивилизации. Языком просвещенной Европы была латынь, которую распространяла христианская церковь. Зато Византия, распространив христианство на Русь, не расширила греческий язык - ​​он не стала языком православного мира. Его знали греческие митрополиты, которых присылали на Русь из Константинополя, но не русины. «Русь была отрезана от источников античной цивилизации, - говорит Ярослав Грицак. - Европейский летописец мог свободно цитировать Вергилия или Цицерона, но ни один русский летописец НЕ цитировал Аристотеля».

Украинский миллениум. Заведующий отделом Института истории Украины НАН Украины Георгий Касьянов говорит, что в конце XIX века возник тип описания истории, который демонстрирует преемственность существования Украины и украинцев на протяжении минимум тысячелетия. «Понятно, что это был политический проект, - комментирует ученый. - Украинцев как единой нации, культурной и языковой общности в современном понимании тогда еще не существовало. Именно общее, обобщенное представление об украинцах, как о сообществе (народе или нации) возникает именно в XIX веке среди культурной элиты. И только в конце XIX - начале ХХ века оно начинает транслироваться в более широкие круги, становясь основой формирования политической и этнической нации - сначала в представлениях, а затем и в реальности».

Украинцы и россияне - один народ. Одним из аргументов в доказательство тезиса, который так любит Владимир Путин, является якобы существовании единого политического, культурного, цивилизационного и религиозного пространства со времен Древней Руси. «Но для единого народа не менее нужны общая территория, общий язык и общие представления о своем прошлом и самих себя. Представить все это на колоссальной территории Древней Руси - фантастика», - говорит Георгий Касьянов.

Казаччина

Казачество - государственная сила. Доцент кафедры археологии, этнологии и культурологии Ужгородского национального университета Владимир Гуцул говорит, что этот миф сильно повлиял на формирование украинской политической идентичности. Казаки в XVII веке действительно творили политические сообщества и не без успеха добивались политических прав на территории современной Украины. «Но следует учесть, что в казацкой среде активными были выходцы из шляхты Речи Посполитой, - комментирует историк. - Именно они оказывали вооруженной, полумаргинальной казацкой общине вид политического организма». Ярким примером «благородной основы» казачества является карьера польского шляхтича Богдана Хмельницкого.

Иван Сирко - преподаватель Сорбонны. Владимир Гуцул называет этот фейк хрестоматийным. «Не существует ни одного исходного исторического свидетельства, что атаман Сирко был во Франции», - говорит он. Образ казацкого атамана, который на латыни читал лекции для французских студентов, захватывает, - но не перестает быть выдумкой. Вишенка на этом фейковых торте - история о приезде Шарля де Голля на могилу «героя Франции» Ивана Сирко в Капуловке. Французский президент 1966 действительно побывал в Киеве, но в Капуловку не ездил.

Конституция Пилипа Орлика. Документ, который так называют, - не основной закон государства, а сословное соглашение между гетманом и шляхтой, которое касалась налаживания отношений между различными группами казацкой элиты. «Называть этот договор конституцией в современном понимании этого слова неправильно, - комментирует историк Георгий Касьянов. - Это называется презентизм - когда современные понятия переносят во времена, когда их не было».

Двадцатый век

Расстрелянный съезд кобзарей. В тридцатых годах всех кобзарей Советской Украины собрали на съезд в Харькове и расстреляли. Эта история стала основой сюжета фильма Олеся Санина «Поводырь». Исследователь архивов советских спецслужб и автор канала KGB Files Эдуард Андрющенко говорит: никаких доказательств, что это действительно было, нет. «Большинство документов 1930-х относительно хорошо сохранилась, - объясняет Эдуард. - Этот съезд описывают как масштабное мероприятие, которое долго организовывали. Должны быть какие-то афиши, объявления, вырезки из газет. Событие имело остаться в воспоминаниях». Историк говорит, что в основе этого мифа лежит доля правды: репрессии против кобзарей в Украине были.

Российский Донбасс. Есть миф о Донбассе - мол, этот исконно русский регион подарили Украине большевики в первые годы существования советской Украины. «Еще в казацкие времена часть Донбасса колонизировали казаки Запорожской Сечи, - возражает историк Владлен Мараев, который работает в Научно-исследовательском центре гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины. - Эти земли официально входили в XVIII веке в состав Войска Запорожского Низового. Другая часть входила в Войска Донского, которое сохраняло сначала независимость, а потом получило автономию в составе Московии и России. Тотальная русификация Донбасса началась в конце XIX века. До того, как большевики захватили территорию Донбасса, эти земли входили в состав Украинской Народной Республики. Поэтому красные не только не дарили Украины Донбасс, а наоборот - оторвали от него Таганрогский и Шахтинский регионы и присоединили к России».

Крым - русская этническая территория. Звучит абсурдно, но у россиян есть аргумент: мол, первым населением Крыма в исторический период были скифы, а скифы - предки славян (а значит и русских). Историк и публицист Сергей Громенко подтверждает: пребывание скифов в Крыму зафиксировано и археологическими, и письменными источниками. А вот утверждение, что скифы были предками русских, утвердилось во времена Екатерины II в. «1778 Александр Суворов по указанию Екатерины II в организовал депортацию христиан из Крыма, - рассказывает историк. - Он насчитал более тридцати тысяч переселенцев - греков, армян, грузин, румын. Ни русских, ни других славян среди переселенцев не было». Впоследствии, после неудачной для России Крымской войны, правительство начало заставлять крымских татар выезжать в Османскую империю. Уже в 1860-х годах крымских татар в диаспоре было больше, чем в Крыму. В то же время на эти земли начали переселяться русские. «Они стали большинством исключительно вследствие административного давления имперского, а затем советского правительства на крымских татар, - говорит Сергей Громенко. - Из трех тысячелетий письменной истории Крыма русские на полуострове составляют относительное этническое большинство лишь 115 лет, а абсолютное - 72 года».

Степан Бандера - супермен. Степан Бандера был, бесспорно, важной фигурой украинской истории, однако был ли он гением? О лидере украинских националистов было немало мифов. Поляки, немцы и Советы демонизировали его, изображая преступником. А вот миф о Бандере как о чрезвычайном вожде с невероятными способностями, по словам историка Георгия Касьянова, создал сам Бандера и его ближайшее окружение. «Бандере было 50 лет, когда его убили, - говорит историк. - Значительную часть своей жизни он провел в тюрьме, в концлагере или под домашним арестом. Говорить, что он был выдающимся теоретиком и организатором - явное преувеличение. Он был выдающимся строителем партийной фракции и выдающимся организатором собственного культа».

Галичане всегда были националистами. «Один из самых распространенных мифов о Галичине - представление о ней как о родине и оплоте только одной идеологии: радикального национализма», - говорит профессор кафедры новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета Александр Зайцев. На самом деле в начале 1930-х галицкий украинский политикум был демократическим и преимущественно либеральным. Большая его часть была в оппозиции к польскому государству и не скрывала преданности образа самостоятельной, соборной и демократической Украины. «Несмотря на препятствия, украинские партии успешно выступали на выборах, имели довольно сильное представительство в высших государственных органах. Однако революционный путь получения собственного государства, который пропагандировали радикальные националисты, многим казался короче и эффективнее, чем путь, которым шли легальные партии и общественные организации», - комментирует Александр Зайцев. Украинские национал-демократическое объединение было самым влиятельным политическим течением Галичины до конца 1930-х. Роль Организации украинских националистов резко выросла с сентября 1939 года, когда советская власть уничтожила все легальные национально-демократические и социалистические украинские партии. Либералы, в отличие от националистов, не были готовы к работе в подполье.



