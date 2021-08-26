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Спорт: триумф украинского шахматиста и победы наших паралимпийцев

20:00, 26 авг 2021
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Украинские спортсмены, несмотря на недостаточное финансирование и отсутствие должного внимания со стороны властей, все же продолжают радовать нас успехами и олимпийскими медалями.

Шахматы

Украинец Кирилл Шевченко стал победителем гроссмейстерского турнира фестиваля Ауибы Рубинштейна, прошедшего в польском городе Поляница-Здруй, сообщает Федерация шахмат Украины. https://ukrchess.org.ua/
Главным событием стал круговой турнир, в котором приняли участие 8 гроссмейстеров и 2 международных мастера.
По 6 очков набрали наш Кирилл Шевченко и чех Давид Навара. По дополнительным показателям победителем стал именно украинский гроссмейстер.
В 6-м туре Шевченко черными фигурами переиграл своего, как оказалось, главного конкурента, рейтинг-фаворита Давида Навара.
Другой украинский гроссмейстер Сергей Овсеевич стал предпоследним - 9-м.
Украинские шахматисты завоевали звание чемпионов мира среди студентов.

Паралимпиада в Токио. Фехтование

Серебряную медаль в фехтовании выиграла 35-летняя фехтовальщица Елена Федота.
Федота была лидером рейтинга на Паралимпиаде-2020 в женской сабле. В борьбе за “золото” Паралимпийских Игр Федота встретилась с представительницей КНР Шумей Тан.
Медальный бой закончился победой Шумей Тан. Китайская фехтовальщица уже с начала встречи начала действовать активнее и нанесла Федоте несколько уколов. Первая половина встречи закончилась с перевесом Тан — 8:4. После этого Федота пыталась сократить расстояние, но нанесла только три укола китайской фехтовальщице, в ответ на что получила семь.
В итоге 7:15 — Федота становится серебряным призером Паралимпиады-2020.

Паралимпиада в Токио. Плавание

26-летний пловец Максим Крипак стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в заплыве 50 метров вольным стилем в классе S10.
В квалификации Крипак оказался одним из самых быстрых, показав второе время. Опередил его только австралиец Роуэн Крозерс, которому украинец уступил 0.33 секунды.

Так же, как и в квалификации, борьба за первое место и “золото” Паралимпиады в финале прошла именно между Крозерсом и Крипаком. Украинский пловец существенно улучшил свой результат по сравнению с квалификацией, но все равно уступил Крозерсу — время на финише украинца составило 23.33 секунды (на 0.12 секунд меньше, чем у австралийца).
На дистанции 100 метров баттерфляем обладателем серебра стал 20-летний пловец Алексей Вирченко. Навязать борьбу белорусскому пловцу Игорю Боки (который считается “королем дисциплины”) Вирченко не смог — тот установил паралимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 53.80 секунд. Именно украинец стал вторым, опередив на финише узбекистанца Ислама Асланова.

Паралимпиада в Токио. Общий зачет Украины

Паралимпийская сборная Украины в Токио уже имеет в своем активе 9  медалей и занимает 4-е общее место и второе по количеству медалей, уступая только Австралии, пишет УНН.



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