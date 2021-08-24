Метаморфозы оккупированного Донецка: конец мегаполиса

Украина празднует 30-летие независимости. Семь лет назад масштабные и красивые празднования Дня независимости проходили и в городах Донецкой области, в том числе и тех, которые сегодня в оккупации. Они не просто потеряли право быть независимыми, что бы там ни шепелявили всевозможные "ДНРовские" главари, они потеряли лицо. Горловка, Макеевка, Шахтёрск, Енакиево - все оккупированные промышленные города опустились на много ступенек вниз - без перспективы, европейского будущего, без расцвета, к которому шли. Особенно это коснулось Донецка, который после 2012 года, года проведения Евро-2012, был городом, стремительно идущим к званию самых красивых городов Европы. Но всё перечеркнул год 2014-й. Сейчас город ещё пользуется остатками проектов, которые осуществлялись тогда, кое-как поддерживает благоустройство и тихо ползет от гордого звания мегаполиса к задворкам.

Автор этих строк - дончанка, вынужденная уехать из родного города в 20140м году, она иногда приезжает туда - там живут близкие люди. И каждый раз сердце обливается кровью: видеть, как угасает некогда блестящий город, очень больно. Эти записи сделаны сразу после поездки в Донецк.

Поверите ли вы, что город, принимавший Евро-2012, можно превратить в деревню? «Да, - скажете вы. - Любой город возможно превратить в село, если не развивать, не заниматься им. Да что там город, и страну можно!» И это правда. Самый показательный пример – это Донецк в оккупации.

А какие перспективы сулили пришлые, какие обещания давали и местные жители, маргинального склада, с пеной у рта, которые, размахивая российскими триколорами кричали: «Долой бандер! Сколько можно кормить Запад вот этим вот горбом?!»

И вот. Ни Запада, ни бандер. И что? Трава выше пояса, даже вокруг "Донбасс-Арены", где всегда была образцово-показательная чистота. Заброшеный ландшафт, облупленная штукатурка на домах по улицах Артема и Университетской. Забитые витрины магазинов и заколоченные офисы в центральных районах, опять бросаются в глаза, как напоминание, про мародерство в 2014-м. Разве что плакатов только нет про «300 стрелковцев-освободителей».

Так хотелось спросить дончан, вы хоть помните про них, и про других, которые были вашими кумирами и «спасителями от правосеков»? Где они? Где то, что они обещали вам тут настроить? Ничего не поменялось в лучшую сторону. Ни-че-го. Стало хуже, хоть и не так стреляют, как в 15-м и 16-м годах.

Стрельба идет на окраинах Донецка, а в центре города гулянья, пляски, работают рестораны и кафе. И между жителями, по-прежнему живущими под обстрелами, и теми, кто подальше от окраин, проходит незримая, но ощутимая уже стена презрения. Одни недолюбливают других за безразличие и непонимание, другие – считают, что те заслуживают такой «жизни».

Женщина из прифронтового поселка Александровка, который регулярно страдает от перестрелок, жаловалась в транспорте на случайно услішанній разговор двух молодых дончан: «Окраины обстреливают, ну, и пусть. Там одни дебилы живут, главное, у нас все нормально». Женщина от этих слов прямо опешила: как так, земляки желают наихудшего своим же?

И это не единичные случаи, в Интернете полно видео с возмущениями жителей окраин. Они вынуждены выживать под обстрелами, в то время, когда в центральных районах Донецка проводят праздники и там живут обычной жизнью, как будто в 10-15 километрах нет настоящей войны…

А она есть, эта война, каждый день. Выстрелы из разных калибров, прилеты в дома, раненые жители, окопы в огородах. И не выйдешь теперь, не поорешь: «Путин забери войска обратно!» Это ж не при Украине бастовать, тут запросто могут на подвал сопроводить, а то и расстрелять без суда и следствия. Не принято здесь права качать, нет здесь никаких прав. Только у власть имущих. У простого смертного есть одно право – умереть. Своей смертью или нет, неважно. Все, на этом права заканчиваются.

Донецк изменился не в лучшую сторону. Качество жизни ухудшилось. Это видно даже по мобильной связи. Из операторов только местный «Феникс», который работает на отжатом оборудовании «Киевстар». Работает в радиусе "республики". За ее пределы с таким же успехом можно звонить в рельсу – услышат звонок только рядом стоящие. Из украинских мобильных операторов пробивается «Vodafone». Часто блокируется или глушится, о чем сообщают дончане в соцсетях.

И тогда ниточка связаться с родными на подконтрольной части Украины – Интернет. Если есть доступ и возможность оплатить услуги. Провайдеров раз-два и обчелся. В пользовании всемирной паутиной есть свои сложности. Заплатить за Интернет один вариант – ехать в главный офис, напротив цирка «Космос». Иначе никак.

Терминалов нет и то, что украинцам доступно на подконтрольных территориях, здесь – целая проблема. Положить деньги на мобильный – иди на почту, или в магазин. Снять наличные – это квест с препятствиями. Банк один – "республиканский", причем, отделений критически мало. В Петровским районе всего три, и расположены они в отжатых помещениях. Поленились перекрасить, и видно, что раньше здесь был «Приват банк», просто сменили вывески и все.

А качество услуг - советская сберкасса: очереди, медленно обслуживают и много пишут от руки. Ни в одном из четырех отделений банка, где мне удалось побывать, нет банкомата и терминала. Они или за углом, или в двух кварталах, но наличных там часто нет. И вам придется хорошенько побегать, поездить, чтобы снять средства с республиканской карточки. И чтобы оплатить коммуналку, надо выстоять в очереди в банк или на почте, не один час, а бывает на это уходит несколько дней.

Из личного опыта. Нужно было закрыть задолженность по счетам за электроэнергию. Посмотреть задолженность через Интернет возможности не было, а квитанции никто не приносит. Окраины Донецка под перестрелками, ездить и ремонтировать энергетики боятся. Но за свет платите, иначе отключат. А вот подключить потом – целая эпопея: никто не поедет, равно как и скорая помощь. Поэтому люди платят. А местные умельцы, знакомые с принципами работы высоковольтной линии, берут на себя функции энергетиков и чинят самостоятельно электричество после перестрелок.

Мне удалось заплатить за электричество. Пять дней и куча нервов. Такой услуги нет в самой организации, надо искать почту или банк. Не забываем, что везде очереди, вот прям реально, как в СССР. В банк выстроились три: одна за получением банковских карточек, другая в кассу и третья – к операционисту.

Как нормальный человек, у которого все в порядке с логикой, с квитанцией на оплату электроэнергии, я встала в очередь в кассу. Через полчаса была уже у окошка и радовалась, что так еще «быстро» справлюсь с этим заданием. Но в кассе был «сюрприз»: кассирша указала мне на вторую очередь – к операционисту. Мол, сразу туда, а потом ко мне. На мой вопрос, зачем? «А затем, что там дадут другую квитанцию и с ней тогда ко мне, в кассу».

Вторая очередь была больше и двигалась очень медленно. По причине, что мадам, которая называлась операционист, от руки переписывала все, что было в квитанции и, не имея навыков быстрого набора на клавиатуре компьютера, одним пальцем вводила данные в операционную систему. "На мои удивленные и возмущенные речи, зачем? Почему нужно так усложнять?" - очередь упорно молчала, поглядывая с осторожностью. Никто не возмущался, не звонил на горячие линии, не угрожал, не кооперировался в группы, чтобы добиться справедливости, не писал в социальные сети и не фотографировал. Так непременно бы сделали у нас, на подконтрольной части Украины возмущенные клиенты. Это добило меня окончательно: они привыкли так жить: ждать, молчать и бояться! Ну, не может же их такая жизнь устраивать? Или может?

Во всем сложности, в элементарных бытовых вещах, даже в оплате коммунальных. Пятый раз выстояв в очереди и заплатив за свет, я прямо прокричала в очередь: «Несу деньги в бюджет республики, а они брать не хотят, в очереди меня держат! Воистину народная!» Была немая сцена, как по Гоголю. Только один мужчина громко засмеялся и закивал, глядя на меня.

И стало еще понятнее: ничего не поменяется, в любом случае, пока там есть вооруженные боевики. НИЧЕГО не поменяется. Вы думаете там этого не понимают? Понимают. Но, одни боятся митинговать, другие, все делают для того, чтобы боялись и не возмущались. Единственная возможность высказаться и рассказать правду о жизни в оккупации – социальные сети.

Там, под скрытыми именами, жители Донецка комментируют ситуацию. И уже в споре, где лучше жить, аргумент про низкие коммунальные платежи, как это было раньше, не действует. Потому, что коммуналка повышается, растет в геометрической прогрессии, проезд в городском транспорте тоже, продукты с сомнительным качеством и заоблачными ценами (булка «Хала» - 100 рублей, что соответствует 36 грн., морковь в июне – 180 рублей, соответственно, 65 грн., в "республиканском" супермаркете!) Цены на лекарства в аптеках просто поразили: «Флюколд-N», от простуды, 4 таблетки – 95 рублей! У нас около 18 грн., учитывая курс рубля, несложно подсчитать, насколько дороже лекарство в Донецке - в два раза. Ассортимент лекарств в аптеках значительно беднее: многих не достать, да и качество хуже, поэтому врачи советуют покупать украинского или иностранного производства.

Вот такую «народную» республику построили. Из «народного» здесь только название сети аптек, где стоимость лекарственных препаратов самая высокая в городе. Медицина, естественно, платная, а не так, как обещали до референдума. За флюорографию, общие анализы, УЗИ надо платить, сидеть в очереди часами, врачей не хватает. Специалисты уезжают, подальше от этой территории. С коронавирусом ситуация плачевная: вакцины мало, вариантов вакцин нет, только российская. Лечение дорогое, смертность высокая, от вакцинации и от самой болезни. Естественно, официально такая статистика недоступна, или существенно подкорректирована для информирования дончан. Об этом говорят знакомые медики, люди пишут в социальных сетях.

Все, что происходит вокруг очень точно подметил и прокомментировал мне таксист: «Эээх! Такой город был! А теперь – бооольшааая деревня!» «Поверьте, - сказал, - мне на слово. Я много езжу и много вижу: вокруг одни магазины с надписями «Молоко», но, что-то я стада коров не наблюдаю».

А про сервис и обслуживание отдельная тема. Хамство процветает, как и коррупция. Вот о чем тут не стесняются рассказывать, так сколько стоит дать взятку чиновнику за должность, гаишнику вместо штрафа, врачу за консультацию, операцию, преподавателю за экзамены. Как и не стесняются вымогать те, кто может. Очень легко это делают, не боясь никаких наказаний. Здесь это норма. Как и бюрократия, а она тут просто благоухает: дайте мне справку на эту справку, что у вас есть эта справка. Про диджитализацию тут и не слышали. В общем, соглашусь с таксистом: глубокая провинция и уже никакой не мегаполис. Хоть мне больно и обидно это признавать.

Продолжение следует. Слишком много впечатлений...

Дина Татаринцева, из Донецка

День независимости в Донецке, 2013 год.

Окраины Донецка, 2021 год