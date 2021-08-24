"Поддержать"
Тренды:
Новости
Метаморфозы оккупированного Донецка: конец мегаполиса
30 лет Независимой Украины. Часть первая: пора надежд (1991-2000)
Технологии и история: в Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко
Украинец Саша Бондарев в свои 12 лет уже попал на подиум "FIA karting Academy Trophy"
Новая волна короновируса и учителя, которые не хотят вакцинироваться
Все страны-участницы Крымской платформы берут на себя полные обязательства
День независимости: спасатели ГСЧС уже перешли на усиленный режим службы
Вселенский патриарх Варфоломей в Киеве: "В УПЦ МП не знают, что такое каноны"
Все строят стены, чтобы остановить поток беженцев из мусульманского мира
Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина
Секрет квантовых точек: плюсы и минусы нанокристаллов PR
Курсы иллюстрации онлайн: творчество в соединении с компьютерными технологиями PR
Что такое Черная Пятница и где подвох? PR
Как выбрать курсы по программированию? PR
Экзамен по украинскому языку сдали уже более 7000 госслужащих
Все новости
Политика / Война / Донецк

Метаморфозы оккупированного Донецка: конец мегаполиса

11:34, 24 авг 2021
116

Украина празднует 30-летие независимости. Семь лет назад масштабные и красивые празднования Дня независимости проходили и в городах Донецкой области, в том числе и тех, которые сегодня в оккупации. Они не просто потеряли право быть независимыми, что бы там ни шепелявили всевозможные "ДНРовские" главари, они потеряли лицо. Горловка, Макеевка, Шахтёрск, Енакиево - все оккупированные промышленные города опустились на много ступенек вниз - без перспективы, европейского будущего, без расцвета, к которому шли. Особенно это коснулось Донецка, который после 2012 года, года проведения Евро-2012, был городом, стремительно идущим к званию самых красивых городов Европы. Но всё перечеркнул год 2014-й. Сейчас город ещё пользуется остатками проектов, которые осуществлялись тогда, кое-как поддерживает благоустройство и тихо ползет от гордого звания мегаполиса к задворкам.

Автор этих строк - дончанка, вынужденная уехать из родного города в 20140м году, она иногда приезжает туда  - там живут близкие люди. И каждый раз сердце обливается кровью: видеть, как угасает некогда блестящий город, очень больно. Эти записи сделаны сразу после поездки в Донецк.

Поверите ли вы, что город, принимавший Евро-2012, можно превратить в деревню? «Да, - скажете вы. - Любой город возможно превратить в село, если не развивать, не заниматься им. Да что там город, и страну можно!»  И это правда. Самый показательный пример – это Донецк в оккупации.

А какие перспективы сулили пришлые, какие обещания давали и местные жители, маргинального склада, с пеной у рта, которые, размахивая российскими триколорами кричали: «Долой бандер! Сколько можно кормить Запад вот этим вот горбом?!»

И вот. Ни Запада, ни бандер. И что? Трава выше пояса, даже вокруг "Донбасс-Арены", где всегда была образцово-показательная чистота. Заброшеный ландшафт, облупленная штукатурка на домах по улицах Артема и Университетской.  Забитые витрины магазинов и заколоченные офисы  в центральных районах, опять бросаются в глаза, как напоминание, про мародерство в  2014-м. Разве что плакатов только нет про «300 стрелковцев-освободителей».

Так хотелось спросить дончан, вы хоть помните про них, и про других, которые были вашими кумирами и «спасителями от правосеков»? Где они? Где то, что они обещали вам тут настроить? Ничего не поменялось в лучшую сторону. Ни-че-го. Стало хуже, хоть и не так стреляют, как в 15-м и 16-м годах.

Стрельба идет на окраинах  Донецка, а в центре города гулянья, пляски, работают рестораны и кафе. И между жителями, по-прежнему живущими под обстрелами, и теми, кто подальше от окраин, проходит незримая, но ощутимая уже стена презрения. Одни недолюбливают других за безразличие и непонимание, другие – считают, что те заслуживают такой «жизни».

Женщина из прифронтового поселка Александровка, который регулярно страдает от перестрелок, жаловалась в транспорте на случайно услішанній разговор двух молодых дончан: «Окраины обстреливают, ну, и пусть. Там одни дебилы живут, главное, у нас все нормально». Женщина от этих слов прямо опешила: как так, земляки желают наихудшего своим же?

И это не единичные случаи, в Интернете полно видео с возмущениями жителей окраин. Они вынуждены выживать под обстрелами, в то время, когда в центральных районах Донецка проводят праздники и там живут обычной жизнью, как будто в 10-15 километрах нет настоящей войны…

А она есть, эта война, каждый день. Выстрелы из разных калибров, прилеты в дома, раненые жители, окопы в огородах. И не выйдешь теперь, не поорешь: «Путин забери войска обратно!» Это ж не при Украине бастовать, тут запросто могут на подвал сопроводить, а то и расстрелять без суда и следствия. Не принято здесь права качать, нет здесь никаких прав. Только у власть имущих. У простого смертного есть одно право – умереть. Своей смертью или нет, неважно. Все, на этом права заканчиваются.  

Донецк изменился не в лучшую сторону.  Качество жизни ухудшилось. Это видно даже по мобильной связи. Из операторов только местный «Феникс», который работает на отжатом оборудовании «Киевстар». Работает в радиусе "республики". За ее пределы с таким же успехом можно звонить в рельсу – услышат звонок только рядом стоящие. Из украинских мобильных операторов пробивается «Vodafone». Часто блокируется или глушится, о чем сообщают дончане в соцсетях.

И тогда ниточка связаться с родными на подконтрольной части Украины – Интернет. Если есть доступ и возможность оплатить услуги. Провайдеров раз-два и обчелся. В пользовании всемирной паутиной есть свои сложности. Заплатить за Интернет один вариант – ехать в главный офис, напротив цирка «Космос». Иначе никак.

Терминалов нет и то, что украинцам доступно на подконтрольных территориях, здесь – целая проблема. Положить деньги на мобильный – иди на почту, или в магазин. Снять наличные – это квест с препятствиями. Банк один – "республиканский", причем, отделений критически мало. В Петровским районе всего три, и расположены они в отжатых помещениях. Поленились перекрасить, и видно,  что раньше здесь был «Приват банк», просто сменили вывески и все.

А качество услуг - советская сберкасса: очереди, медленно обслуживают и много пишут от руки. Ни в одном из четырех отделений банка, где мне удалось побывать, нет банкомата и терминала. Они или за углом, или в двух кварталах, но наличных там часто нет. И вам придется хорошенько побегать, поездить, чтобы снять средства с республиканской карточки. И чтобы оплатить коммуналку, надо выстоять в очереди в банк или на почте, не один час, а бывает на это уходит несколько дней.

Из личного опыта. Нужно было закрыть задолженность по счетам за электроэнергию. Посмотреть задолженность через Интернет возможности не было,  а квитанции никто не приносит. Окраины Донецка под перестрелками, ездить и ремонтировать энергетики боятся. Но за свет платите, иначе отключат. А вот подключить потом – целая эпопея: никто не поедет, равно как и скорая помощь. Поэтому люди платят. А местные умельцы, знакомые с принципами работы высоковольтной линии, берут на себя функции энергетиков и чинят самостоятельно электричество после перестрелок.  

Мне удалось заплатить за электричество. Пять дней и куча нервов.  Такой услуги нет в самой организации, надо искать почту  или  банк. Не забываем, что везде очереди, вот прям реально, как в СССР. В банк выстроились три: одна за получением банковских карточек, другая в кассу и третья – к операционисту.

Как нормальный человек, у которого все в порядке с логикой, с квитанцией на оплату электроэнергии, я встала в очередь в кассу. Через полчаса была уже у окошка и радовалась, что так еще «быстро» справлюсь с этим заданием. Но в кассе был «сюрприз»: кассирша указала мне на вторую очередь – к операционисту. Мол, сразу туда, а потом ко мне. На мой вопрос, зачем? «А затем, что там дадут другую квитанцию и с ней тогда ко мне, в кассу».

Вторая очередь была больше и двигалась очень медленно. По причине, что мадам, которая называлась операционист, от руки переписывала все, что было в квитанции и, не имея навыков быстрого набора на клавиатуре компьютера, одним пальцем вводила данные в операционную систему. "На мои удивленные и возмущенные речи, зачем? Почему нужно так усложнять?" - очередь упорно молчала, поглядывая с осторожностью. Никто не возмущался, не звонил на горячие линии, не угрожал, не кооперировался в группы, чтобы добиться справедливости, не писал в социальные сети и не фотографировал. Так непременно бы сделали у нас, на подконтрольной части Украины возмущенные клиенты.  Это добило меня окончательно: они привыкли так жить:  ждать, молчать и бояться! Ну, не может же их такая жизнь устраивать? Или может?

Во всем сложности, в элементарных бытовых вещах, даже в оплате коммунальных. Пятый раз выстояв в очереди и заплатив за свет, я прямо прокричала в очередь: «Несу деньги в бюджет республики, а они брать не хотят, в очереди меня держат! Воистину народная!» Была немая сцена, как по Гоголю. Только один мужчина громко засмеялся и закивал, глядя на меня.

И стало еще понятнее: ничего не поменяется, в любом случае, пока там есть вооруженные боевики. НИЧЕГО не поменяется. Вы думаете там этого не понимают? Понимают. Но, одни боятся митинговать, другие, все делают для того, чтобы боялись и не возмущались. Единственная возможность высказаться и рассказать правду о жизни в оккупации – социальные сети.

Там, под скрытыми именами, жители Донецка комментируют ситуацию. И уже в споре, где лучше жить, аргумент про низкие коммунальные платежи, как это было раньше, не действует. Потому, что коммуналка повышается, растет в геометрической прогрессии, проезд в городском транспорте тоже, продукты с сомнительным качеством и заоблачными ценами (булка «Хала» - 100 рублей, что соответствует 36 грн., морковь в июне – 180 рублей, соответственно, 65 грн.,  в "республиканском" супермаркете!) Цены на лекарства в аптеках просто поразили: «Флюколд-N», от простуды, 4 таблетки – 95 рублей! У нас около 18 грн., учитывая курс рубля, несложно подсчитать, насколько дороже лекарство в Донецке - в два раза. Ассортимент лекарств в аптеках значительно беднее: многих не достать, да и качество хуже, поэтому врачи советуют покупать украинского или иностранного производства.

Вот такую «народную» республику построили. Из «народного» здесь только название сети аптек, где стоимость лекарственных препаратов самая высокая в городе. Медицина, естественно, платная, а не так, как обещали до референдума. За флюорографию, общие анализы, УЗИ надо платить, сидеть в очереди часами, врачей не хватает. Специалисты уезжают, подальше от этой территории. С коронавирусом ситуация плачевная: вакцины мало, вариантов вакцин нет, только российская. Лечение дорогое, смертность высокая, от вакцинации и от самой болезни. Естественно, официально такая статистика недоступна, или существенно подкорректирована для информирования дончан. Об этом говорят знакомые медики, люди пишут в социальных сетях.

Все, что происходит вокруг очень точно подметил и прокомментировал мне таксист: «Эээх! Такой город был! А теперь – бооольшааая деревня!» «Поверьте, - сказал, - мне на слово. Я много езжу и много вижу: вокруг одни магазины с надписями «Молоко», но, что-то я стада коров не наблюдаю».

А про сервис и обслуживание отдельная тема. Хамство процветает, как и коррупция. Вот о чем тут не стесняются рассказывать, так сколько стоит дать взятку чиновнику за должность, гаишнику вместо штрафа, врачу за консультацию, операцию, преподавателю за экзамены. Как и не стесняются вымогать те, кто может. Очень легко это делают, не боясь никаких наказаний. Здесь это норма. Как и бюрократия, а она тут просто благоухает: дайте мне справку на эту справку, что у вас есть эта справка. Про диджитализацию тут и не слышали. В общем, соглашусь с таксистом: глубокая провинция и уже никакой не мегаполис. Хоть мне больно и обидно это признавать. 

Продолжение следует. Слишком много впечатлений...

 Дина Татаринцева, из Донецка

День независимости в Донецке, 2013 год.

Окраины Донецка, 2021 год

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Мультимедиа
Смотреть еще
Спорт / Фото
21-08-2021, 22:00
Украинец Саша Бондарев в свои 12 лет уже попал на подиум "FIA karting Academy Trophy"
Украинец Саша Бондарев в свои 12 лет уже попал на подиум "FIA karting Academy Trophy"
Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина
Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина
Кокаин в бананах: в порту Одессы обнаружили очередную партию кокаина на $10 млн
Кокаин в бананах: в порту Одессы обнаружили очередную партию кокаина на $10 млн
Полиция рассматривает версию о доведении мэра Кривого Рога до самоубийства
Полиция рассматривает версию о доведении мэра Кривого Рога до самоубийства
Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн
Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены