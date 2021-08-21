Технологии и история: в Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко

Ученые создали творческую репродукцию голоса украинского поэта и художника, автора культового "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко. Об этом сообщает компания TABASCO на своей странице в Facebook, там же можно и послушать электронного Кобзаря.

Уникальный проект презентован к 30-летнему дню празднования Независимости Украины.

Как известно, Шевченко умер в 1861 году, а человечество научилось записывать звуки только в 1877. Поэтому участникам проекта пришлось синтезировать голос поэта лишь полагаясь на современные технологии по восстановлению антропометрических данных.

Соответствующий метод позволяет исследовать человеческий организм с помощью его расовых, этнических, половых и других особенностей. Все для того, чтобы определить их изменчивость в зависимости от ряда воздействий разнообразных факторов.

Кроме того, исследователи использовали посмертную маску Шевченко и в течение месяца искали в архивах информацию, которая максимально могла бы приблизить современного человека к представлению о том, каким именно был великий поэт: его привычки, характер, заболевания.

Также параллельно создали 3D-модель головы Шевченко. В рамках разработанной методологии было отобрано 108 кандидатов из разных регионов Украины, которые соответствовали параметрам антропологических данных Тараса Григорьевича.

Реализация проекта длилась почти год, также были привлечены сотрудники Министерства иностранных дел Украины, эксперты Национального музея им. Тараса Шевченко и представители рекрутинговой компании Wantent.



