Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина

В Москве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. По итогам состоялась совместная пресс-конференция. Меркель среди прочего подчеркнула, что поддерживает территориальную целостность Украины и отметила, что захват Крыма ее нарушает. По итогам переговоров совместные документы не подписывались, сообщает Obozrevatel.

Что сказала Меркель

Канцлер Германии отметила, что поддерживает территориальную целостность Украины. Меркель подчеркнула, что аннексия Крыма нарушает эту территориальную целостность. Также она заявила, что обсуждала с Путиным договоренности между Берлином и Вашингтоном по "Северному-потоку-2".

По словам канцлера, в "нормандском формате" наблюдается некоторый застой, поэтому его нужно оживить.

Кроме того, Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.

Она отметила, что ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального является неприемлемой и Германия будет следить за ее развитием.

Что сказал Путин

Президент страны-агрессора попросил Меркель "повлиять на Киев для выполнения обязательств по Донбассу".

Он отметил, что в целом переговоры были конструктивными и по делу.

Также он подчеркнул, что Россия согласна продлить транзит газа через Украину, но нужно понимать, сколько Киев будет его закупать.

Кроме того, Путин сказал, что "Северный поток-2" – не является политическим проектом.

Президент РФ добавил, что объемы потребления российского газа в Европе растут и он надеется, что так будет и в дальнейшем.

Также Путин считает, что необходимо исключить "внешнее вмешательство" в ситуацию в Афганистане.

По поводу Беларуси, он добавил, что страна сама может урегулировать сложившуюся обстановку.







