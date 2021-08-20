"Поддержать"
Тренды:
Новости
Технологии и история: в Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко
Украинец Саша Бондарев в свои 12 лет уже попал на подиум "FIA karting Academy Trophy"
Новая волна короновируса и учителя, которые не хотят вакцинироваться
Все страны-участницы Крымской платформы берут на себя полные обязательства
День независимости: спасатели ГСЧС уже перешли на усиленный режим службы
Вселенский патриарх Варфоломей в Киеве: "В УПЦ МП не знают, что такое каноны"
Все строят стены, чтобы остановить поток беженцев из мусульманского мира
Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина
Секрет квантовых точек: плюсы и минусы нанокристаллов PR
Курсы иллюстрации онлайн: творчество в соединении с компьютерными технологиями PR
Что такое Черная Пятница и где подвох? PR
Как выбрать курсы по программированию? PR
Экзамен по украинскому языку сдали уже более 7000 госслужащих
Цены и зарплаты в Украине: что растет, а что падает
МИД Украины: нужно усилить давление на РФ за осуждение крымских татар на длительные сроки
Все новости
Политика / Главные новости / Видео

Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина

22:00, 20 авг 2021
92

В  Москве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. По итогам состоялась совместная  пресс-конференция. Меркель среди прочего подчеркнула, что поддерживает территориальную целостность Украины и отметила, что захват Крыма ее нарушает. По итогам переговоров совместные документы не подписывались, сообщает  Obozrevatel.

Что сказала Меркель

Канцлер Германии отметила, что поддерживает территориальную целостность Украины. Меркель подчеркнула, что аннексия Крыма нарушает эту территориальную целостность. Также она заявила, что обсуждала с Путиным договоренности между Берлином и Вашингтоном по "Северному-потоку-2".
По словам канцлера, в "нормандском формате" наблюдается некоторый застой, поэтому его нужно оживить.
Кроме того, Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.
Она отметила, что ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального является неприемлемой и Германия будет следить за ее развитием.

Что сказал Путин

Президент страны-агрессора попросил Меркель "повлиять на Киев для выполнения обязательств по Донбассу".
Он отметил, что в целом переговоры были конструктивными и по делу.
Также он подчеркнул, что Россия согласна продлить транзит газа через Украину, но нужно понимать, сколько Киев будет его закупать.
Кроме того, Путин сказал, что "Северный поток-2" – не является политическим проектом.
Президент РФ добавил, что объемы потребления российского газа в Европе растут и он надеется, что так будет и в дальнейшем.
Также Путин считает, что необходимо исключить "внешнее вмешательство" в ситуацию в Афганистане.
По поводу Беларуси, он добавил, что страна сама может урегулировать сложившуюся обстановку.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Мультимедиа
Смотреть еще
Спорт / Фото
Вчера, 22:00
Украинец Саша Бондарев в свои 12 лет уже попал на подиум "FIA karting Academy Trophy"
Украинец Саша Бондарев в свои 12 лет уже попал на подиум "FIA karting Academy Trophy"
Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина
Путин и Меркель не договорились, президент РФ настаивает - во всем виновна Украина
Кокаин в бананах: в порту Одессы обнаружили очередную партию кокаина на $10 млн
Кокаин в бананах: в порту Одессы обнаружили очередную партию кокаина на $10 млн
Полиция рассматривает версию о доведении мэра Кривого Рога до самоубийства
Полиция рассматривает версию о доведении мэра Кривого Рога до самоубийства
Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн
Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены