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Экзамен по украинскому языку сдали уже более 7000 госслужащих

23:30, 16 авг 2021
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Экзамен по определению уровня владения украинским языком за месяц с 100 тыс. должностных лиц сдали 7652 человека по всей Украине. Об этом сообщили в Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

“С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с Законом Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Организует и проводит экзамены Национальная комиссия по стандартам государственного языка. За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека (за первую неделю — 1228 человек, за второй — 1660 человек, за третий — 1878 человек, за четвертый — 2886 человек)”, — сообщили в Нацкомиссии.
Тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы — экзаменаторы. Это обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает Комиссия в течение 15 календарных дней, данные о сертификатах вносят в Реестр государственных сертификатов в этот же или на следующий день.
Там также добавили, что: “В течение первого месяца испитування уже 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком: государственные сертификаты уровня А1 — ни одно лицо; уровня А2 — 3 человека; уровня В1 — 29 человек; уровня В2 — 240 человек; уровня С1 — 1075 человек; уровня С2 — 2065 человек. Процент лиц, которые экзамена не сдали, не превышает 2%”.
19 июля стали известны результаты первого экзамена на знание государственного языка. Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская сообщила, что всем, кто принимал участие в экзамене, удалось набрать минимум 70 процентов от стандарта и подтвердить высокий уровень знания государственного языка.


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