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МИД Украины: нужно усилить давление на РФ за осуждение крымских татар на длительные сроки
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МИД Украины: нужно усилить давление на РФ за осуждение крымских татар на длительные сроки

22:00, 16 авг 2021
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МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ в связи с приговором фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", вынесенным 16 августа Южным окружным военным судом Ростова-на-Дону (Россия). Об этом сообщает сайт ведомства.

"Сегодняшнее объявление судебного приговора о лишении свободы Р. Нагаева на 13 лет, Л. Халилова - на 18 лет, Р. Месутова - на 18 лет, Е. Кантимирова - на 12 лет является очередным доказательством системных политических репрессий РФ, направленных против представителей крымскотатарского народа с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений и инициатив на временно оккупированном полуострове Крым. Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - говорится в заявлении.
В ведомстве призвали международное сообщество отреагировать "на такое позорное решение государства-оккупанта", категорически осудить применение Россией "неправомерной практики судебных преследований инакомыслия и злоупотребления антитеррористическим законодательством", а также - потребовать от нее прекратить нарушения норм международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных ею территориях Украины, продолжить активную деятельность на защита прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности, в рамках инициированного Украиной международного формата - "Крымская платформа".
Также в МИД попросили международное сообщество усилить давление на Россию, включая санкционное.
Напомним, российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины "Алушта".


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