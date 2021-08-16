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Общество / Природа

Гаити разрушено землетрясением, а Россию поглощают пожары

21:00, 16 авг 2021
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Количество погибших от разрушительного землетрясения на Гаити в воскресенье выросла до 1297. Спасатели ищут выживших. Об этом пишет Reuters. А в России горит 1,5 млн га лесов, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Основной удар получил западный Гаити, особенно регион в Ле -Кай и его окрестностях. Агентство гражданской защиты Гаити заявило, что число жертв катастрофы возросло до 1297 человек, а больницы, которые еще работали, пытаются справиться с около 5700 раненых, зарегистрированных на данный момент.
Церкви, гостиницы, больницы и школы были сильно повреждены или разрушены, тогда как стены тюрьмы были уничтожены после землетрясения.
В Лес -Кай, приморском городе, где проживает около 90 000 человек, спасатели в красных касках и синих комбинезонах извлекли тела из запутанных обломков одного здания, так как желтый механический экскаватор неподалеку помог перенести обломки.
Землетрясение обрушился на юго-западную часть самой бедной страны полушария, почти разрушив некоторые города и вызвав оползни, которые мешали спасательным действиям. Эпицентр землетрясения находился примерно в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, сообщает Геологическая служба США.

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Тем временем в Якутии действует 106 пожаров на землях лесного фонда площадью 1 425 590 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке “Ленские столбы”.
В Иркутской области зафиксировали 27 пожаров на площади 118 835 га, на Чукотке — три пожара площадью 9042 га, в Костромской области — три пожара на площади 2006 га, в Башкирии — 10 пожаров площадью 1554 га. Также пожара действуют в других регионах России.
Возгорание тушат 8455 человек, задействовано 1501 единицы техники, 10 воздушных судов, еще 62 воздушных судна привлекли для мониторинга обстановки.


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