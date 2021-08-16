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Полиция рассматривает версию о доведении мэра Кривого Рога до самоубийства

19:00, 16 авг 2021
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Правоохранители назвали еще одну версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова - доведение до самоубийства. Ее озвучил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук во время брифинга.

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэра Кривого Рога Константин Павлова убит. Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие.
На вопрос, рассматривается ли версия о доведении до самоубийства, кроме трех, озвученных ранее версий (самоубийство, убийство, неосторожность), Слипчук ответил: "Да, не исключается такая версия. Любая версия будет рассматриваться и тщательно проверяться".
Слипчук рассказал, что смерть Павлова наступила 15 августа примерно в 6:00-7:00.
"Согласно осмотру с участием судмедэксперта, предварительно мы устанавливаем возможность данного события - это утро. Примерно 6:00-7:00, вчерашнего дня, 15 августа", - сказал он.
Слипчук отметил, что Павлов является владельцем охотничьего оружия и травматического оружия. По его словам, было установлено при осмотре тела одно огнестрельное ранение из охотничьего карабина, который был зарегистрирован на Павлова.
Слипчук добавил, что на сегодня запланированы следственные действия с родными погибшего.
"Они ночью прибыли по месту жительства, следственные действия с ними запланированы на сегодня", - сказал он.
После смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

* * *

Зеленский взял дело о смерти мера под свой контроль и собирается рассмотреть ситуацию на очередном заседании СНБО.
Эксперты говорят о том, что Украина возвращается в криминальные 90-е, а нынешняя полиция не в состоянии контролировать ситуацию...



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