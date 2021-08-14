"Поддержать"
Тренды:
Новости
Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн
Установлен рекорд на украинском байке Dnipro Electric
Шахтер отрепетировал победу в Монако: в рамках УПЛ выиграл у Металлиста 1925
Турция и Япония тонут в катастрофических наводнениях
Торговля Украины с Китаем растет: Поднебесная стала крупнейшим торговым партнером
Тимошенко наконец-то попалась вместе со своим зятем: их "накрыли" за масштабные хищения
США уходят, но напоследок все же нанесли авиаудар по талибам у Кандагара
Беспорядки на Банковой: полицейские пострадали, но право на митинги не отрицают
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений ИНФОГРАФИКА
Повышайте квалификацию: пройдите курсы обучения Excel PR
Маск в цехе с маленьким сыном и установка огромного ускорителя для Starship
Львовские медики объявили голодовку: НСЗУ не выплачивает им зарплату
Развитие демократии в Украине: Канада выделяет $25 млн на поддержку
Будет ли Украине тепло этой зимой: похоже, власти не успевают с подготовкой
ВМС Украины: в Бердянске открыли пункт базирования Морской охраны
Все новости
Спорт / Футбол

Шахтер отрепетировал победу в Монако: в рамках УПЛ выиграл у Металлиста 1925

23:40, 14 авг 2021
80

В рамках 4-го тура Украинской Премьер-Лиги "Металлист 1925" пожаловал в гости к "Шахтеру". Донецкий клуб без проблем справился с харьковчанами, пишет Украинская Правда.

В первом тайме зрители голов не увидели, но во второй половине встречи "горняки" добавили оборотов и дважды забили. Поединок завершился победой подопечных Роберто Де Дзерби. Сейчас "Шахтер" имеет 9 очков в турнирной таблице после четырех туров. У "Металлиста 1925" на три зачетных балла меньше после аналогичного количества матчей.
Напомним, что 17 августа дончане проведут игру квалификации Лиги чемпионов против "Монако".
"Шахтер" - "Металлист 1925" - 2:0
Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (М. Антонио, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А. Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 82)
"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Е. Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д. Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савин, 81), Фабиньо (Марлисон, 81)



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Мультимедиа
Смотреть еще
Спорт / Главные новости / Фото
Сегодня, 16:00
Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн
Сильнейшие стронгмены Украины на Крещатике тянули грузовики весом 8,5 тонн
Установлен рекорд на украинском байке Dnipro Electric
Установлен рекорд на украинском байке Dnipro Electric
Турция и Япония тонут в катастрофических наводнениях
Турция и Япония тонут в катастрофических наводнениях
Беспорядки на Банковой: полицейские пострадали, но право на митинги не отрицают
Беспорядки на Банковой: полицейские пострадали, но право на митинги не отрицают
В Государственной зерновой корпорации украли зерна на $57 млн
В Государственной зерновой корпорации украли зерна на $57 млн
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены