Турция и Япония тонут в катастрофических наводнениях

По меньшей мере 44 человека погибли в результате наводнения в северном регионе Турции, второго стихийного бедствия, обрушившегося на страну в этом месяце. А в Японии из-за ливней эвакуируют миллион жителей. Об этом сообщает Reuters.

Тридцать шесть человек погибли в результате наводнения в районе Кастамона, еще семь человек погибли в Синопе и один в Стамбуле, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

В пострадавших регионах обрушились здания, а реки разлились. Паводки смыли фундаменты многих многоквартирных домов. Потоки воды разбросали десятки машин и кучи мусора по улицам, разрушили мосты и отключили электричество в сотнях населенных пунктов.

Менее чем за три дня в одной из северных деревень выпало около 45 см дождя.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветреной и сухой погоды. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и оползней погибли шесть человек.





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В субботу часть территории Японии продолжила потерпать от проливных дождей, при этом Метеорологическое управление страны опубликовало предупреждение о чрезвычайных ситуациях в префектуре Хиросима, а также в трех префектурах района Кюсю, где был зарегистрирован рекордный уровень осадков, объявлена эвакуация более миллиона жителей передает Kyodo News.

По данным Метеорологического управления, на фоне не прекращающихся проливных дождей могут возникнуть оползни и наводнения на обширной территории, простирающейся от западной Японии до северо-восточной части страны.

Метеорологи также сообщают, что в течение 24-х часов до утра воскресенья ожидается до 300 мм осадков в центральном японском регионе Токай и до 250 мм на других территориях, включая Сикоку и Кинки на западе Японии, регион Канто-Кошин с центром в Токио, и Кюсю.

Как сообщает NHK, Метеорологическое управление выдало для префектур Сага, Нагасаки, Фукуока и Хиросима предупреждение об эвакуации уровня 5 – наивысшего уровня из возможных. На данный момент область его охвата составляет более 1,4 миллиона человек. Погибла 59-летняя женщина, а двое пропавших без вести – это ее 67-летний муж и их 32-летняя дочь.



